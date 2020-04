Hà Nội: Cần chú ý việc họp chợ ở phường Dịch Vọng bất chấp khoảng cách an toàn

Chiều 3/4, trong cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp, đặc biệt khi Hà Nội hiện đang có số ca nhiễm cao nhất cả nước.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19; đặc biệt giải pháp quan trọng nhất hiện nay là cách ly xã hội. Trong trường hợp bắt buộc phải đi ra ngoài, người dân phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5-2m.

Người dân vẫn tụ tập mua bán đông người bất chấp dịch COVID-19.

Trong 2 tuần tới, những người không có việc cần thiết cố gắng không đi ra ngoài đường. Từ 4/4, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra những người ra ngoài đường, đối với những ai không đúng diện được ra ngoài, không lý do chính đáng sẽ bị xử phạt bởi "Chỉ cần 10% dân số ra đường cũng có thể khiến mọi biện pháp bị "đổ sông đổ bể", theo ông Chung.

Căn cứ xử phạt mà Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhắc đến dựa trên việc Thủ tướng đã quyết định công bố dịch trên toàn quốc và khẳng định, đây là dịch bệnh lây truyền nhóm A, có nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người, cấm ra ngoài khi không có lý do chính đáng, sáng 4/4 tại ngõ 72 phố Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) người dân vẫn tấp nập mua bán như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đông người mua bán và không giữ đúng khoảng cách an toàn.

Đặc biệt, ngay cạnh tấm biển "Cấm họp chợ", người dân vẫn bày hàng ra bán, người ra người vào liên tục, không giữ khoảng cách an toàn 1,5-2m như đã được yêu cầu.

Người dân tập trung buôn bán rất đông giữa thời tiết ẩm ướt. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người dù không có việc gì vẫn ra đường đi dạo.

Video: Vietnamnet.

