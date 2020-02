Người dân Hóc Môn hé lộ lý do Tuấn “khỉ” chọn căn nhà hoang gần khu dân cư để ẩn náu

Đến sáng ngày 14/2, đoạn đường qua tỉnh lộ 15 khu Cầu Xáng (giáp danh giữa huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi vẫn bị Công an phong tỏa. Hàng trăm người dân tập trung theo dõi công tác khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 9h15 ngày 14/2, một người mặc thường phục sử dụng máy rà soát kiểm tra bên trong khu đất (khu Láng Chà, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Việc kiểm tra này để tìm kiểm những vật chứng liên đến vụ án.

Khu vực Tuấn "khỉ" lẩn trốn



Cũng trong sáng nay, anh Lâm (30 tuổi) cùng hàng chục người dân sống gần khu vực Cầu Xáng tập trung thành bán tán về vụ vây bắt, tiêu diệt Tuấn “khỉ” đêm qua tại căn nhà hoang.

Anh Tuấn chia sẻ: “Khi biết thông tin Tuấn “khỉ” trốn sang tỉnh khác hay lẩn trốn ra nước ngoài, chúng tôi nghĩ nơi đây không còn nguy hiểm. Đến đêm qua biết tin Tuấn bị bắn chết ở đây mới bàng hoàng. Nó chọn nơi ít ai ngờ tới để lẩn trốn.

Nói về vị trí Tuấn lẩn trốn, một số người dân cho biết: Khu vực Tuấn lẩn trốn có một căn biết thự bỏ hoang. Phía sau căn biệt thự có một căn nhà tạm nhỏ nằm trên bãi đất đầy bụi rậm. Khu vực này ít người qua lại. Căn biệt thự thì bị bỏ hoang khoảng 7 – 8 năm nay. Từ lâu không thấy có ai đến.

Nói về lý do khiến Tuấn “khỉ” chọn nơi đây làm nơi ẩn náu, ông Sáu (58 tuổi) nói: “Hắn có nhiều bạn bè và một số nhà bà con ở đây. Trước đây, Tuấn hay đến khu vực này. Khi nhìn ảnh kẻ bị truy nã , tôi mới nhớ đã vài lần chạm mặt với nó”.

Sáng nay, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn phong tỏa hiện trường để tổ chức điều tra

Một số người khác cho rằng, quyết định trốn truy nã ở đây là bởi Tuấn thường xuyên sang khu vực này nên hiểu rõ địa bàn. Tuấn chọn nơi ít ngươi qua lại nhất để lẩn trốn.

Nhưng tất cả người dân sống ở khu vực này đều không thể ngờ được. Tuấn “khỉ” còn ở địa phương và lẩn trốn suốt nửa tháng ở nơi chỉ cách họ vài bước chân.

Trong tiến trình điều tra , sáng nay (14/2), Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám nghiệm tử thi Lê Quốc Tuấn sau khi tiêu diệt nghi phạm trong cuộc bố ráp vào đêm qua. Trước đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu của Tuấn đi đem đi xét nghiệm.

Nga Đỗ (t/h)