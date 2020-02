Nhiều người kéo đến căn nhà hoang Tuấn `khỉ` trốn trước khi bị tiêu diệt để chụp ảnh

Dù thi thể Tuấn 'khỉ' đã được hỏa táng nhưng "sức nóng" vẫn chưa giảm nhiệt. Rất nhiều người dân kéo đến tận ngôi nhà hoang đối tượng từng ẩn náu trước khi bị tiêu diệt để chụp ảnh check in, quay video làm kỷ niệm.

Đến ngày hôm qua (15/2), hầu hết lực lượng chức năng đã khỏi khu vực có căn biệt thự hoang sát tỉnh lộ 15, đường Đỗ Văn Dậy (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Đây chính là nơi mà Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") từng ẩn náu nhiều ngày trước khi bị tiêu diệt vào đêm 13/2.



Tuy nhiên, sau 3 ngày Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt, vụ việc vẫn chưa hết “hot” khi rất nhiều người dân kéo đến tụ tập bên ngoài căn nhà hoang để chụp ảnh, check in và quay video, thậm chí còn livestream trực tiếp. Trên con đường Đỗ Văn Dậy, rất nhiều người đứng theo dõi về khu nhà nơi Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt.



Theo một người hàng xóm tiết lộ, căn nhà hoang nơi Tuấn ‘khỉ’ từng ẩn náu trước đây do một người chủ cũ đã mất để lại cho em trai. Được biết, người này sinh sống ở đây và buôn bán vật liệu xây dựng, sau đó thì bỏ hoang kể từ 2 năm trước. Địa chỉ căn nhà là 19/4C (tỉnh lộ 15, ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn).



Có thể thấy, rất nhiều người đứng dựng xe rồi đứng bám víu ở hàng rào phía ngoài để nhìn, quan sát bên trong hiện trường. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều youtuber, người dân cũng tới để livestream lên mạng xã hội



Thậm chí, có người bất chấp nguy hiểm trèo lên mái của căn nhà hoang để quay clip bên trong.



Một người đàn ông trong số nhóm người đến căn nhà hoang cho biết, mấy ngày trước, công an phong tỏa hiện trường nên ông không biết chính xác căn nhà Tuấn "khỉ" trốn là căn nhà nào. Đến khi công an rời khỏi hiện trường, ông mới có cơ hội vào tận nơi, xem tận mắt chỗ tên sát nhân từng ẩn nấp suốt nhiều ngày.



Một người khác thì chia sẻ, mình đến xem đơn giản vì rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, thấy nhiều người kéo đến thì cũng đi cho có phong trào.



Xem phía trước chưa đủ, nhiều người còn vòng ra phía sau căn nhà để quan sát kỹ hơn. Mặc kệ chó dữ bên trong, một số người còn trèo rào vào để "mục sở thị" nơi Tuấn ‘khỉ’ ẩn nấp.



Trước tình trạng này, lực lượng chức năng phải xuống đường dẹp trật tự vì người dân tập trung quá đông trên đường gần chỗ căn nhà hoang.

