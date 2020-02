Người dân mật phục bắt quả tang anh em “cẩu tặc” rải bả làm chết 20 con chó, mèo ở Nghệ An

Tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 11/2, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đang điều tra vụ việc 2 anh em đối tượng Võ Hiến Minh (41 tuổi) và Võ Hiến Bảy (32 tuổi, cùng trú xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An ) có hành vi rả bả độc làm chết chó, mèo để bắt trộm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h ngày 11/2, người dân xóm (Kim Khánh, xã Nghi Ân, TP Vinh) phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy nhặt chó mèo cho vào bao tải. Nghi ngờ hai đổi tượng này là “cẩu tặc” nên người dân địa phương đã thông báo cho nhau rồi tiến hành mai phục, bắt quả tang.

Hai tên "cẩu tặc" tại cơ quan điều tra

Người dân bắt quả tang hai đối tượng này đang đi nhặt chó, mèo đã trúng bả. Ngay khi khống chế được cả hai, người dân trình báo Công an và bàn giao chúng cho cơ quan chức năng xử lý.

Tại trụ sở Công an, 2 đối tượng này khai nhận là anh em ruột, cùng trú ở xóm Đông, xã Nghi Khánh. Hai anh em Minh đã lập kế hoạch đánh bả để trộm chó, mèo bán lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng khai, đêm ngày 10 rạng sáng ngày 11/2, 2 anh em mang bả chó đến khu vực nhà dân ở xóm Kim Khánh để rải. Chờ chó mèo ăn và nằm chết hết thì bắt đầu đi thu gom vào bao tải. Tổng cộng có khoảng 20 con chó, mèo các loại đã trúng bả chết.

Nạn “cẩu tặc” ở Nghệ An gần đây diễn biến khá phức tạp, lực lượng chức năng liên tục xử lý các trường hợp trộm chó, mèo. Vào đầu năm 2020, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án 0120C, bắt giữ nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Trung (SN 1990) cùng trú xã Phúc Thọ và Đậu Xuân Lan (SN 1968, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) về hành vi câu trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.

Chó, mèo bị anh em Minh, Bảy đánh bả chết

Cụ thể, từ tháng 11 đến đầu tháng 12/2019, qua nắm bắt tình hình, Công an xác định có một số đối tượng cầm theo hung khí, câu trộm chó tại khu vực huyện Nghi Lộc và một số huyện lân cận như Hưng Nguyên, Cửa Lò, Diễm Châu…

Công an huyện đã lập chuyên án, theo dõi và vào lúc 22h ngày 3/1, Ban chuyên án đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Quang Trung đang có hành vi trộm cắp chó. Cơ quan chức năng vây bắt và thu giữ 7 con chó các loại, khối lượng 120kg; 3 chiếc xe máy; 3 thanh đao; 1 súng bắn điện; 1 súng bắn bi; 1 nộ cao su; 3 chiếc điện thoại di động; 2,35 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Nga Đỗ (t/h)