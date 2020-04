Công viên đóng cửa, người dân Hà Nội ồ ạt đổ ra cầu Long Biên đi bộ, 'tắm tiên'

Từ 1/4, TP Hà Nội đã tạm đóng cửa toàn bộ các công viên để tránh tụ tập đông người, hạn chế người dân ra ngoài. Không có địa điểm để vui chơi và tập thể dục, nhiều người dân đã tìm đến cầu Long Biên, xuống hẳn bãi giữa sông Hồng.

Trên cầu Long Biên, xe cộ qua lại tấp nập không khác gì ngày thường. Người dân đi tập thể dục xong ngồi rất gần nhau, không giữ đúng khoảng cách an toàn. Nhiều người còn vô tư không đeo khẩu trang mà đi dạo, nói chuyện với nhau. Thậm chí, những người cao tuổi cũng ra ngoài, không ở nhà theo như chỉ thị 16 của Chính phủ.



Cũng trong chiều 10/4, nhiều người còn đổ về cầu Long Biên vui chơi, chụp ảnh. Có người còn trèo lan can vào bên trong để có được những tấm ảnh đẹp và tất nhiên là không đeo khẩu trang.



Dưới bãi sông Hồng, những người tích bơi lội tập trung rất đông. Có khoảng 30 người đàn ông khỏa thân cùng nhau "tắm tiên" ở dưới. Ở phía đối diện cũng có một bãi khác, rất nhiều người dân đang cùng nhau tập thể dục. Nhiều người không đeo khẩu trang, đứng sát nhau vui đùa.

Chỉ sau nửa thời gian thực hiện cách ly xã hội, một bộ phận người dân đã có tư tưởng chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình người dân ra đường ngày càng đông, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các phường, xã phải tổ chức kiểm tra và xử phạt người dân ra đường không có lý do cần thiết.



Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị quán triệt nghiêm túc nội dung Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo; Đề nghị tất cả các Ban chỉ đạo quận, huyện, phường, xã; phóng viên báo, đài tuyên truyền tới người dân của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa các nội dung trong lời kêu gọi của Tổng Bí thư, cũng như nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày tới tuyệt đối khi không có việc cần thiết thì không ra ngoài đường.

