Người dân ồ ạt ra chân cầu Vĩnh Tuy cắm trại bất chấp dịch bệnh COVID-19

Tính đến chiều 30/3, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 194 ca nhiễm COVID-19. Để phòng chống dịch bệnh và ngăn ngừa virus lây lan, trước đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/04/2020.



Cụ thể, dừng tất cả các hoạt động hội họp, những sự kiện tập trung trên 20 người trong phòng kín, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác ở nơi công cộng.



Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Người dân vẫn thản nhiên ra ngoài bất chấp dịch bệnh.



Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, bất chấp lệnh hạn chế tụ tập đông người, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, hàng trăm người vẫn thờ ơ và coi thường sự lây lan của dịch bệnh.

Thanh niên tụ tập chơi đùa mà không đeo khẩu trang.



Hôm qua (29/3), hàng loạt hình ảnh người dân đến cắm trại, vui chơi, ăn uống đông đúc dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) được chia sẻ chóng mặt trên mạng Hôm qua (29/3), hàng loạt hình ảnh người dân đến cắm trại, vui chơi, ăn uống đông đúc dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội



Nhiều người thậm chí còn mang cả lều, trải thảm ra để ngồi ngắm cảnh, hóng mát, vui chơi ăn uống. Xe máy, xe đạp và ô tô phủ kín ở khu vực dưới chân cầu.

Người dân kéo ra chân cầu vô cùng đông.



Đây được xem là hành động thiếu ý thức của người dân, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến cuối buổi chiều, khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đem xe đến nhắc nhở thì đám đông mới chịu giải tán và trở về nhà.



Không chỉ ở chân cầu Vĩnh Tuy, tại bãi sông Hồng và công viên Thống Nhất cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Đến cuối buổi chiều, khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đem xe đến nhắc nhở thì đám đông mới chịu giải tán và trở về nhà.

Sáng 30/3, Zing.vn còn ghi nhận tại Hà Nội hình ảnh một số người cao tuổi (nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất) không đeo khẩu trang và đang tụ tập chơi cờ tướng ở khu vực vườn hoa phố Lê Thánh Tông.



Ngoài ra, trên phố Trung Phụng, một vài quán trà đá vẫn mở cửa như thường lệ, khách hàng ngồi sát nhau thành từng nhóm để nói chuyện và không đeo khẩu trang.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Xem thêm: Thanh niên đối mặt án 15 năm tù vì trốn cách ly đi dự tiệc sinh nhật



Thùy Nguyễn (t/h)