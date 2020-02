Tự huyễn hoặc mình nhiễm COVID-19, người đàn ông treo cổ tự tử để… không lây cho vợ con

2 tháng trở lại đây, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corana gây ra khiến cả thế giới lo lắng, trong đó có cả Ấn Độ. Người dân Ấn Độ sợ rằng, kịch bệnh sẽ phá hủy cuộc sống của họ, gia đình họ và cả cộng đồng.

Trong tâm lý lo sợ, ông K. Bala Krishna sống cùng vợ và 3 người con trong một ngôi làng nhỏ ở huyện Chittoor, bang Andhra Pradesh luôn rất cẩn trọng trong việc đi lại, ăn uống. Ông tìm mọi cách để gia đình mình được an toàn.

Song gần đây, người đàn ông ngoài 50 tuổi này phát hiện mình có triệu chứng sốt. Ông đến Bệnh viện địa phương nhờ bác sĩ kiểm tra. Các bác sĩ kết luận, ông bị sốt siêu vi.

Ông K. Bala Krishna có một phần yên tâm để rời khỏi bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng. Thế nhưng sau khi xem các đoạn video lan truyền trên mạng về tình dịch bệnh ở Trung Quốc cũng như số người mắc bệnh, số người tử vong tăng cao, ông K. Bala Krishna vô cùng kinh hãi. Ông bắt đầu nghĩ rằng, mình chắc chắn bị nhiễm loại virus này.

Ông Bala đã treo cổ tự tử vì tin rằng mình bị nhiễm virus corona chủng mới

Niềm tin của người đàn ông này được củng cố khi giới chức địa phương thông báo rằng, đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm virus cororna ở Keralaq. Chính quyền sở tại cũng ra thông báo cách ly 3.000 người vì lo ngại dịch bệnh lây lan.

Biết tinh thần ông suy sụp, hoảng loạn nên gia đình đã cố gắng giải thích rằng, ông không hề tiếp xúc với người bệnh nào, bác sĩ đã khẳng định không phải nhiễm virus corona. Thế nhưng, ông K. Bala Krishna không hề tin. Ông tự cách ly mình với người thân và ném đá nếu họ cố tình đến gần.

Cuối cùng vào ngày 12/2, ông K. Bala Krishna tự nhốt mình trong nhà và treo cổ tự tử. Khi phát hiện chồng khóa trái cửa ở trong nhà, người vợ đã cố gắng nhờ hàng xóm phá cứu tìm ông K. Bala Krishna nhưng khi họ mở được cửa ra thì nạn nhân đã tử vong.

Trả lời báo địa phương, người con trai ông K. Bala Krishna nói: “Cha tôi xem quá nhiều về virus corona mỗi ngày và nói rằng ông có các triệu chứng tương tự. Ông nói với chúng tôi rằng, ông sợ sẽ lây lan và khiến những người khác nhiễm bệnh”.

Thậm chí anh Bala phải gọi đến đường dây nóng của chính phủ để xin lời khuyên. Các nhân viên tư vấn nói rằng, gia đình không phải lo lắng bởi trong thời gian gần đây bố anh không hề đến Trung Quốc, không tiếp xúc với người bệnh. Nhưng ông K. Bala Krishna không tin và đã tự sát để bảo vệ gia đình trước dịch bệnh.

