Người đàn ông bị con nợ đâm tử vong khi đi đòi 1 triệu đồng

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ án mạng một người đàn ông bị con nợ đâm tử vong.

Nạn nhân là anh Vũ Đình Ban (SN 1988, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang) và nghi can là Vũ Đình Thế (SN1988, ở thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, huyện Bình Giang).



Theo thông tin trên báo Giao Thông, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16/5 tại nhà của Vũ Đình Thế.

Hiện trường vụ án mạng



Thời điểm trên, anh Ban cùng Vũ Văn Trang (SN 1992, ở thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang) đến nhà Thế để đòi số tiền 1 triệu đồng mà Thế đã vay vào ngày 13/5.

Tại đây, anh Ban và Thế đã xảy ra to tiếng cãi nhau. Thậm chí, anh Ban đã chửi và tát vào má trái của Thế.

Tức giận vì bị đánh chửi, Thế liền lấy con dao bầu để ở gọt hoa quả đâm 1 nhát vào ngực và 1 nhát vào mạn sườn phải của anh Ban. Chưa dừng lại, Thế còn đâm vào tay của anh Trang.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Ban nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang nhưng không may đã tử vong sau đó ít phút vì vết thương quá nặng.

Được biết, khoảng 20h cùng ngày, Thế cũng đã đến Công an xã Tân Việt đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng.

Hiện, Công an huyện Bình Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng xảy ra sự việc chủ nợ bị con nợ đâm thủng gan thủng phổi dẫn đến tử vong.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 18/3, trong lúc Nguyễn Văn Cuộc (38 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đang nhậu ở nhà người hàng xóm thì anh Lê Văn Tý (32 tuổi) gọi Cuộc ra đòi nợ. Đến 16h cùng ngày, sau khi nhậu, Cuộc ghé nhà Tý để nói chuyện trả nợ.



Lúc này, Tý từ trong nhà đi ra, chửi thề và cầm ghế ném về phía Cuộc nhưng Cuộc chụp được. Bực tức, Tý vào nhà lấy dao ném vào Cuộc, Cuộc lại tránh được. Tý liền quay vào nhà, lấy dao tự chế ra chém nhiều nhát lên người Cuộc.

Trong lúc ẩu đả, Tý làm rơi dao, Cuộc nhặt dao lên đâm 1 nhát vào bụng Tý làm thủng phổi, gan. Cuộc cũng phải nhập viện cấp cứu.

Anh Tý tử vong sau 2 ngày nhập viện, còn Cuộc Sức Khỏe đã ổn định.



