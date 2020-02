Người đàn ông bị đâm chết tức tưởi vì… cằn nhằn chuyện vợ chuẩn bị sai món ăn tối mời khách

Ngày 4/2, chính quyền thành phố Koryazhma (nước Nga ) thông báo, vào tối chủ nhật tuần trước tại đây đã xảy ra một vụ an mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn vợ chồng.

Theo điều tra ban đầu, một người đàn ông 54 tuổi đã mời bạn đến nhà dùng bữa. Người vợ 52 tuổi có nhiệm vụ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để tiếp đãi khách.

Mâu thuẫn xảy ra khi người vợ bưng lên sai món ăn mà trước đó ông chồng đã dự tính cần có trong buổi tiệc gia đình . Thấy vợ làm sai ông ta tỏ ra không vừa ý và bắt đầu cằn nhằn. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cuộc cãi vã nảy lửa.

Tức giận vì thái độ của vợ, người đàn ông này dùng tay đấm vào miệng vợ. Vì bực tức và mất kiểm soát nên người vợ rút con dao bếp đâm thấu ngực chồng.

Cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra vụ vợ giết chồng do mâu thuẫn gia đình

Những vị khách trong bữa tiệc tỏ ra vô cùng sợ hãi và không dám can ngăn hai vợ chồng vì họ quá mất bình tĩnh. Nhưng khi thấy người vợ đâm chồng họ liền lao vào đoạt con dao từ tay người vợ. Đồng thời gọi xe cứu thương đến hiện trường.

Mặc dù được đưa đi Bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên người chồng đã tử vong ngay sau đó. Cảnh sát địa phương có mặt ngay lập tức và người vợ bị bắt vào cáo buộc giết người.

Không chỉ tại nước Nga mà ở ngay Việt Nam cũng thường xuyên xảy ra những vụ mâu thuẫn gia đình dẫn đến những vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đơn cử như vụ án, mâu thuẫn gia đình chồng đâm vợ tử vong giữa đêm ở Hà Tĩnh. Nạn nhân là chị Dương Thị H. (SN 1983, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân).

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng kéo dài, Lê Anh Chiến (SN 1979) đã đâm chém vợ của mình là chị H. 5 nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo về vụ án, Công an có mặt bảo vệ hiện trường. Tại đây phát hiện chị H. đã tử vong ở phía sau nhà, còn Chiến đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, vợ chồng Chiến có 3 người con. Chiến làm nghề tài xế xe đường dài, chị H. ở nhà chăm con.

