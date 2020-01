Người đàn ông bị đâm chết tức tưởi vì lỡ mồm nói “tao biết thằng nào chặt cây nho tao chém chết”

Ngày 6/1/2020, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Đức Châu (SN 1985, trú 34 Đặng Dung, Phước Long, TP Nha Trang ). Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Châu 18 năm tù giam về tội Giết người. Đồng thời, buộc Châu bồi thường 119 triệu đồng cho gia đình bị hại và cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại mỗi chaus 1,5 triệu đồng đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa, nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Nguyễn Công Khiết. Anh Khiết và vợ chồng Châu, Ngô Lê Thu Thủy là hàng xóm với nhau. Tất cả cùng sống ở xã Diên Điềm, huyện Diên Khánh.

Khoảng 19h ngày 15/6/2019, anh Khiết cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Tú, chị Thủy (vợ Châu) và Ngô Lê Tường Vy, Nguyễn Thị Trà My mở tiệc nhậu tại nhà anh Khiết. Đến khoảng 22h, Châu đi chơi về qua thì được anh Khiết mời vào nhậu cùng.

Vì hàng xóm mời nhiệt tình nên Châu đành quay vào uống một lon bia rồi xin phép về nhà. Thấy chồng đi về, chị Thủy cũng xin phép mọi người đứng lên đi về theo. Về đến nhà, mặt Châu đổi sắc quay sang chất vấn vợ: “Tao với Khiết mâu thuẫn với nhau sao qua nhà nó nhậu?".

Chỉ vì việc này mà vợ chồng Châu cãi nhau. Chị Thủy tức giận bỏ vào phòng nằm còn Châu quay lại nhà anh Khiết. Đúng lúc này, anh Khiết đang ngồi nhậu và nói chuyện với bạn bè về việc cây nho nhà mình bị ai đó phá. Anh Khiết nói: “Thằng nào chặt cây nho tao chết, tao mà biết tao chém chết nó”.

Nghe hàng xóm nói như vậy, Châu nghĩ là anh Khiết có ý định giết mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫ. Châu và anh Khiết dùng tay để đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Trong cơn giận giữ, Châu chạy xuống nhà lấy một con dao lên định giết anh Khiết nhưng bị Tú ngăn chặn, vứt con dao vào hàng rào.

Ở bên nhà, chị Thủy nghe thấy tiếng ồn ào liền bật dậy chạy sang can ngăn và đẩy Châu ra ngoài đường. Cay cú, Châu quay ra đánh vợ. Thấy vậy, anh Khiến và anh Nguyễn Triết Ngôn (anh trai Khiết) vào can ngăn thì Châu lại lao vào đánh anh Khiến nhưng tiếp tục được mọi người can ngăn. Anh Khiết đi vào nhà còn vợ chồng Châu vẫn đứng ngoài đường cãi nhau.

Nhưng cuộc ẩu đả của anh Khiết và Châu lên đỉnh điểm khi, cả hai chạy về nhà lấy hung khí ra nghênh chiến. Anh Khiến về nhà cầm một cây gỗ rồi chạy ra đường thì bị Tú can ngăn, cầm cây gỗ vứt đi. Còn Châu chạy về nhà lấy con dao dài 33cm chạy sang sân nhà Khiết hù dọa.

Thấy vậy, anh Khiến xông vào áp sát Châu, Châu dùng tay phải cầm dao đâm 1 nhát từ trên xuống trúng lưng anh Khiết. Thấy vậy, Ngôn và Thủy chạy vào can ngăn. Ngôn ôm Châu kéo ra còn anh Khiết bỏ chạy vào nhà.

Sau khi tách được hai người ra, gia đình đã gọi xe cứu thương đưa anh Khiết đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Khiết đã tử vong ngay sau đó.

