Người đàn ông 43 tuổi bị thợ sơn thuyền thúng đâm tử vong vì.. tranh cãi chuyện bụi bẩn

Theo thông tin mới nhất, Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân liên quan đến mâu thuẫn trong sơn sửa thuyền thúng xảy ra tại xưởng đóng tàu ở Phú Hài (TP Phan Thiết).

Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 4/3, Phạm Hoàng Ân (23 tuổi, quê ở Đồng Tháp, hiện đang tạm trú ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết) đang ở trong căn nhà thuê gần xưởng đóng tàu Phú Hài thì ông Tô Ngọc Phương (43 tuổi, trú tại phường Phú Hài) tìm đến nói chuyện về việc sơn sửa tàu.

Theo ông Phương, việc Ân và nhóm đồng hương sơn, trét thuyền thúng đã làm cho bụi bẩn phát tán gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình sống cạnh đó, nhất là những nhà có con nhỏ.

Sau nhiều lời qua tiếng lại, nhóm của Ân xảy ra cãi cọ, xô xát với ông Phương. Đỉnh điểm vụ việc là việc Ân dùng con dao gọt hoa quả đâm vào người ông Phương khiến nạn nhân tử gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa ông Phương đi cấp cứu. Song do sốc mất máu và vết thương quá sâu nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, áp giải các Ân và các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu, Ân đã thừa hành vi giết người của mình. Ân khai báo, do không kiềm chế được bản thân nên đã hành động lỗ mãng với ông Phương dẫn đến án mạng xảy ra.

Theo cơ quan chức năng, ông Phương là tài xế xe container chuyên chở thanh long sang Trung Quốc. Những ngày gần đây do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ông Phương dừng chạy xe.

Được biết, trước khi án mạng xảy ra, ông Phương và nhóm sửa chữa thuyền của Ân cũng đã có vài lần tranh cãi liên quan đến bụi sơn phát tán trong không khí ảnh hưởng đến cuộc sống. Những thù hằn tích tụ nhiều ngày dẫn đến hành động bộc phát của Ân.

