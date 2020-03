Người đàn ông bị đánh chết tức tưởi vì… “tiện tay” dắt xe đạp

Ngày 11/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử lưu đội tại trại giam Công an TP Hà Nội đối với bị cáo Vương Văn Bình (SN 1975, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lực (SN 1976, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Theo cáo trạng, trưa 12/7/2019, do say rượu nên anh Bùi Mạnh Tường (em vợ anh Lực) đã lấy xe máy đưa anh Lực về nhà. Thế nhưng khi đến xã Bình Yên (huyện Thạch Thất) thì anh Lực nhìn thấy cháu Đ. (con trai) đang đi chơi nên bảo anh Tường đi theo nhằm mục đích kiểm tra xem có phải cháu đi đánh điện tử không. Thuận theo ý anh rể, anh Tường di chuyển xe theo sau xe cháu Đ..

Khi đến cổng nhà anh Vương Văn Bình, anh Tường dừng xe để anh Lực đi xuống theo dõi con trai. Cùng thời điểm, anh Tường phi xe ra về. Sau khi xuống xe, anh Lực ngồi ở gốc cây đối diện nhà anh Bình “theo dõi” con trai. Tại đây, anh Lực ngồi cạnh một chiếc xe đạp của bà Nguyễn Thị Ty (Sn 1953, mẹ Bình).

Để tiện quan sát con trai, anh Lức “tiện tay” dắt xe của bà Ty đi. Lúc này, anh Bình nhìn thấy sự việc qua Để tiện quan sát con trai, anh Lức “tiện tay” dắt xe của bà Ty đi. Lúc này, anh Bình nhìn thấy sự việc qua camera an ninh nên đã tri hô một số người khác trong nhà ra cổng bắt trộm.

Lúc này, Bình chạy ra nhặt một tuýp sắt rồi cùng mọi người ra cổng bắt kẻ trộm lấy xe của mẹ mình. Khi chạy ra đến cổng, Bình thấy anh Lực đang dắt xe bà Ty nên quát lớn “đứng lại”. Nghe tiếng hô, anh Lực dừng lại và bị Bình cầm tuýp sắt xông đến vụt 2 phát vào gáy và lưng.

Bị đánh bất ngờ anh Lực không kịp phản ứng liền bỏ tay khỏi xe đạp, đứng nép vào sát tường nhà Bình. Lúc này, anh Lực tiếp tục bị Bình dùng tuýp sắt tấn công vào bụng, vai, lưng.

Đúng lúc này, một số người thân của Bình chạy đến can ngăn. Song Bình chưa dừng lại, tiếp tục chửi mắng anh Lực. Thấy nạn nhân không phản kháng lại, Bình lao vào dùng chân đạp nhiều cái lên ngực, đầu, sườn.

Khi anh Lực gục xuống, một số người đã đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

HĐXX nhận định, mặc dù bị hại có một phần lỗi vì hành vi dắt xe đạp trái phép, song Bình tấn công liên tiếp, đây là hành động có tính chất côn đồ. Với hành vi trên, bị cáo bị tuyên án tù chung thân về tội Giết người.

Nga Đỗ (t/h)