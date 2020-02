Người đàn ông bị đánh tử vong chỉ vì uống say muốn ngủ lại nhà bạn nhậu

Do uống rượu sau nên ông Đa ngỏ ý muốn ngủ lại nhà bạn nhậu một đêm nhưng người kia không đồng ý. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ. Cuối cùng, ông Đa bị bạn nhậu đánh tử vong.

Theo thông ban đầu, khoảng 19h30 ngày 6/1, ông Lê Thanh Ngon (43 tuổi, ngụ tại xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ) có tổ chức một bữa ăn uống tại nhà và mời vài anh em bạn bè đến nhậu. Trong đó có ông Nguyễn Văn Đa (61 tuổi) và ông Huỳnh Văn Dự (61 tuổi) cùng ngụ tại xã Thiện Trung, huyện Cái Bè.

Những người này nhậu gần 2 tiếng đồng hồ thì tàn cuộc. Ông Huỳnh Văn Dự do vẫn làm chủ được bản thân nên đã xin phép về nhà nghỉ ngơi còn lại ông Ngon và ông Đa. Đúng lúc này, ông Đa nói với Ngon là uống say và cảm thấy mệt nên ngỏ ý muốn ngủ lại nhà Ngon một đêm.

Một lúc sau, ông Đa và Ngon xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cự. Theo một số người chứng kiến thì thời điểm đó không chỉ ông Đa say rượu mà cả Ngon cũng có vẻ đã say.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Ngon dùng tay tát vào mặt khiến ông Đa bật ngửa ra sau không may đập đầu vào nền bê tông. Thấy vậy, anh Đoàn Văn Rô (27 tuổi, ngụ cùng xã) đã nhanh chóng đưa ông Đa về nhà Bùi Văn Lâm (43 tuổi, ngụ cùng xã Thiện Trung) để nghỉ ngơi.

Ông Đa nằm nghỉ ngơi tại nhà anh Lâm đến ngày hôm sau nhưng không thấy tỉnh dậy đi về. Vì còn công việc nên ông Lâm cũng đi làm từ sớm. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, ông Lâm về thì phát hiện ông Đa nằm chết trên võng nên đã trình báo sự việc đến Công an

Nhận được tin báo, Công an huyện Cái Bè đã xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và triệu tập đối tượng Ngon về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Ngon khai nhận có xảy ra mâu thuẫn cãi cọ và tát khiến ông Đa ngã đập đầu vào nền bê tông nhưng thời điểm đó, ông Đa không có nhiều biểu hiện bất thường nên không ai để ý.

Sau gần 1 tháng điều tra, ngày 5/2, Công an huyện Cái Bè đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Thanh Ngon để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hiện thi thể ông Nguyễn Văn Đa đã được gia đình nhận lại và tiến hành an táng theo phong tục địa phương. gia đình ông Đa đề nghị cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

