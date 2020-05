Người đàn ông bị sốc nặng khi phát hiện thi thể đang phân hủy trong tủ đông của người mẹ quá cố

Tuy nhiên, khi vừa mở tủ đông ra, người này sốc nặng vì phát hiện một thi thể đang phân hủy bị nhét bên trong. Anh ta hét toáng lên, hô hào mọi người sống cạnh đó đến giúp đỡ.

“Khi mở tủ đông ra, anh ấy đã hét toáng lên. Anh ta nói rằng cơ thể này có vẻ là của một người phụ nữ và bị phân hủy nghiêm trọng“, anh Asmir nói.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân trong tủ đông lạnh

Theo người quản lý này, ngay sau đó sự việc được trình báo tới cảnh xác địa phương. Cảnh sát vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đang xác định xem liệu xác chết kia có phải là mẹ của người quá cố hay không cũng như nguyên nhân tử vong của người này.

Tất cả nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, không rõ người kia tử vong từ khi nào. Còn chủ nhân căn nhà là một người sống khá khép kín, khi còn sống, bà cũng không cho phép ai tới căn hộ để dọn dẹp.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân trong tủ đông lạnh là gì thì vẫn cần đợi kết luận từ phía cảnh sát. Hiện căn nhà đang bị phong tỏa và tiếp tục điều tra.

