Người đàn ông chết lõa thể giữa đường ở Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân

Mới đây, theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết lõa thể giữa đường vào rạng sáng 5/3.

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra trên đường ngõ thuộc đường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vào lúc 5h sáng ngày 5/3, người dân trong ngõ phố Hoàng Liệt (Hoàng Mai) nghe tiếng ô tô rú ga rất to liền chạy ra đường kiểm tra và phát hiện có người nằm bất tỉnh ở giữa đường.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong, trên người không mặc quần áo. Sau khi điều tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do chấn thương vì tai nạn giao thông

Cơ quan chức năng đã tìm ra chiếc xe ô tô nghi vấn gây tai nạn và đang xác minh làm rõ.

Theo một cán bộ công an quận Hoàng Mai tiết lộ trên báo Saostar, nạn nhân sinh năm 1967, không phải người dân trên địa bàn. Người này có tiền sử nghiện rượu. Rất có thể trước khi xảy ra tai nạn, người đàn ông đã uống rượu say rồi cởi hết quần áo, do đó mới chết lõa thể giữa đường.

Hiện có quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, đấu tranh làm rõ với người điều khiển phương tiện gây tai nạn.

