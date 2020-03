Người đàn ông chết thương tâm trong lúc đập đầu đạn lấy thuốc nổ

Một người đàn ông 38 tuổi ở Gia Lai tử vong tại chỗ khi đang dùng búa đập đầu đạn thu gom thuốc nổ. Công an đã tiêu hủy toàn bộ số đầu đạn còn lại ở nhà người đàn ông này.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong thương tâm do dùng búa đập đầu đạn lấy thuốc nổi, ngày 16/3, UBND huyện Grai phối hợp với cơ quan chức năng đến gia đình nạn nhân làm việc, chia buồn.

Theo lãnh đạo huyện Grai (Gia Lai), sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 16/3. Khi đó, anh Ksor Angli (SN 1982; trú làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) dử dụng búa đập đầu đạn 105 li để lấy thuốc nổ bên trong. Song không may đầu đạn phát nổ khiến anh Ksor Angli tử vong ngay tại chỗ.

Nghe thấy tiếng nổ người thân và một số hàng xóm đã chạy sang kiểm tra thì phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương trên người. Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo UBND huyện và cơ quan chức đã xuống hiện trường. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều đầu đạn khác chưa nổ được nạn nhân tích từ trước.

Loại đạn pháo 105 li mà anh Ksor Angli đập để lấy thuốc nổ (Ảnh minh họa)

UBND huyện Ia Grai cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp Công an huyện và UBND xã Ia Sao khẩn trương thu giữ, tiêu hủy toàn bộ số đàu đạn tại nhà nạn nhân theo đúng quy định.

Trước đó, cuối tháng 3/2019, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ nữ nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào lúc 14h30 ngày 27/3.

Khi đó, anh Lý Văn Tuấn (39 tuổi; ngụ thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) sau khi nhặt được quả bom đã cưa khiến quả bom phát nổ, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin của người dân, anh Lý Văn Tuấn có vợ và 2 con nhỏ học lớp 11 và lớp 1, gia đình thuộc diện khó khăn không có vườn tược, quanh năm đào giếng nuôi con ăn học. Khi vụ nổ xảy ra người dân đã quyên góp tiền lo hậu sự cho anh Tuấn.

Sau đó, công an huyện Lâm Hà phối hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật phục vụ công tác điều tra.

Nga Đỗ (t/h)