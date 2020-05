Kinh hãi ngáo đá chém người, đánh chết con trai 3 tuổi rồi tự tử ở Sóc Trăng

Lên cơn loạn thần do ngáo đá, người đàn ông tấn công cả người thân, khiến con trai 3 tuổi tử vong, sau đó còn tự dùng dao cứa vào cổ và đầu mình tự tử.

Mới đây, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cha giết con trai 3 tuổi rồi tự tử gây xôn xao dư luận.

Theo đó, sau khi đánh chết con trai là Nguyễn Hiếu N. (3 tuổi), anh Nguyễn Văn T. (46 tuổi, ngụ ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) dã dùng dao tự tử

Số hung khí người đàn ông ngáo đá dùng để chém người thân, giết con trai 3 tuổi. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sự việc xảy ra vào sáng 14/5, lúc này, T. có dấu hiệu rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá.

Người đàn ông này sang nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hồng ở kế bên và bất ngờ dùng dao chém 2 mẹ con chị Hồng bị thương.

Trong lúc gia đình đưa 2 mẹ con chị Hồng đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Cần Thơ, T. về nhà dùng ống tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu con trai Nguyễn Hiếu N. Hậu quả là cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, sau khi giết chết con trai, T. dùng hung khí tự cứa vào đầu và cổ mình. Sau đó mọi người phát hiện và đưa T. đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng người đàn ông đã chết do mất máu quá nhiều. Được biết, T. là đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc cha giết con trai 3 tuổi. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Về tình hình sức khỏe của mẹ con chị Hồng, rất may cả 2 nạn nhân đều không ảnh hưởng đến tính mạng, hiện tình hình Sức Khỏe đã ổn định.

Gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội cũng đã xảy ra vụ án mạng đau lòng cha nhẫn tâm giết chết con ruột.

Cụ thể, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 9h ngày 2/5, Quách Văn Nam (31 tuổi, trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã dùng dao chém tử vong 2 người là vợ tên Dương Khắc H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Kiều Đỗ (t/h)