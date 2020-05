Người đàn ông đi Grab ra giữa ngã tư rồi tẩm xăng tự thiêu

Đến sáng 14/5, nhiều người chứng kiến vụ việc người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong đêm vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Theo thông tin từ Công an TP Dĩ An, đến 2h sáng 14/5, các các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ việc người đàn ông châm lửa tự thiêu xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 13/5, một người đàn ông trung niên đón xe ôm Grabbike ở đi từ trung tâm TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và yêu cầu chở về ngã tư 550.



Trên đường đi, người này yêu cầu tài xế ghé vào cây xăng và mua một can xăng. Mua xong, tài xế tiếp tục chở vị khách tới ngã tư 550 theo như lộ trình.

Tuy nhiên, tới số nhà 102 đường ĐT 743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An), người đàn ông bất ngờ xuống xe đổ xăng lên mình rồi châm lửa tự thiêu.

Quá bàng hoàng, tài xế xe ôm công nghệ chỉ biết la hét, hô hoán mọi người đến hỗ trợ. Nghe tiếng tài xế, người dân xung quanh vội vàng chạy lại, cùng nhau dập lửa cứu người đàn ông lúc bấy giờ đang cháy như bó đuốc.

Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa được dập tắt, người đàn ông cũng đã tử vong.

"Tôi chạy ra thấy người đàn ông này cháy như ngọn đuốc. Mọi người cố dập lửa nhưng cứu không kịp", Zing dẫn lời một nhân chứng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP.HCM

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận thông tin, công an TP Dĩ An đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai tài xế Grabbike và các nhân chứng.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác Bệnh viện . Đến thời điểm này chưa có thông tin về danh tính nạn nhân. Theo mô tả của tài xế, người đàn ông tự thiêu giữa ngã tư khoảng 40 tuổi.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)