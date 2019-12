Người đàn ông gặp họa sát thân vì lỡ mồm ngăn cản em gái yêu người lớn hơn nhiều tuổi

Theo thông tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận ), đơn vị đang điều tra về một vụ án mạng xảy ra tại thôn Liêm Bình (xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Nạn nhân là anh Trần Ngọc Cường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 16/12, anh Trần Ngọc Cường (SN 1990, ngụ thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, đã có vợ và 2 con) có việc nên qua nhà mẹ đẻ ở cùng địa phương. Tại đay, anh Cường gặp Võ Chí Công (Sn 1984, người yêu của em gái) đang ngồi uống nước trong nhà.

Công an khám nghiệm hiện trường

Từ ngày biết em gái yêu Công, anh Cường không cảm thấy phù hợp nên một vài lần có khuyên em gái nên chia tay. Hôm nay gặp Công tại nhà mẹ đẻ anh Cường rất khó chịu. Vì không muốn em gái yêu người lớn tuổi hơn quá nhiều nên đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã với Công.

Trong lúc cãi nhau, Công đã đánh anh Cường rồi rút dao đâm gục nạn nhân . Sau khi gây án xong, Công bỏ trốn khỏi hiện trường, song đã bị bắt ngay sau đó.

Công an có mặt tại hiện trường tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan. Được biết, thi thể anh Cường đã được bàn giao lại cho gia đình để tổ chức tang lễ.

Về phân Võ Chí Công, cơ quan điều tra cho biết, bước đầu Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an vẫn đang mở rộng điều tra.

Nạn nhân tử vong do mất nhiều máu

Liên quan đến câu chuyện người thân phản đối chuyện tình cảm của anh/em trong nhà, trước đó tại Cần Thơ cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, hồi cuối năm 2017, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ở phường AN Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Cao T.T. N. (31 tuổi, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Theo tài liệu điều tra, do chị N. đã bị phản đối mối quan hệ tình cảm giữa Lực và chị gái N. nên vào rạng sáng ngày 3/11, Lực đã ra tay giết chết em gái người tình. Thời điểm vụ án xảy ra, người thân của chị N. đang nằm ngủ nên chỉ nghe thấy tiếng chị la lớn. Lúc phát hiện ra thì nạn nhna đã tử vong

Về phần Lực, gây án xong đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong vòng vài chục tiếng đồng hồ Công an đã truy bắt thành công đối tượng này về phục vụ điều tra và quy án.

Thu Nga (t/h)