Bí ẩn nguyên nhân người đàn ông Hàn Quốc tử vong trong tư thế treo cổ ở cầu thang chung cư

Tối ngày 21/12, lãnh đạo UBND phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, mới đây người dân trên địa bàn phát hiện vụ việc một người đàn ông nước ngoài tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 sáng 21/12, người dân sống ở chung cư Cát Tường (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông nước ngoài ở khu vực cầu thang tầng 19 tòa nhà CT2. Thời điểm này, người đàn ông đang trong tư thế treo cổ.

Ngay lập tức, sự việc được trình báo tới các cơ quan chức năng địa phương. Sau khi tới hiện tường, chính quyền và công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh danh tính nạn nhân.

Theo nguồn tin của báo Infonet, nạn nhân tên là Kim Younghoon (35 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc . Ông Kim Younghoon là cư dân tầng 16 của toàn CT2, chung cư Cát Tường.

"Ông Kim Younghoon đã đăng kí tạm trú, tạm vắng tại chung cư từ ngày 8/5/2019 và dự kiến sẽ rời đi vào ngày 30/12/2022" - Ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch UBND phường Võ Cường cho biết.

Báo Tổ Quốc đưa tin, sau khi trích xuất camera của tòa nhà, cơ quan chức năng xác định người đàn ông họ nước ngoài đã treo cổ tự tử từ tối ngày 20/12. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được Công an phường Võ Cường, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

