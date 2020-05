Người đàn ông mang thai và 'vượt cạn' thành công đầu tiên ở Việt Nam

Mới đây, cặp đôi gây sốt trở lại khi xuất hiện trong chương trình "Bước ra ánh sáng" (Come out) và tuyên bố đã có em bé đầu lòng. Người mang thai chính là người chồng Minh Khang. Do đó, Minh Khang đã trở thành người đàn ông mang thai đầu tiên tại Việt Nam.