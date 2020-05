Your browser does not support HTML5 video.

Người đàn ông ngã gục giữa đường may mắn gặp được bác sĩ cấp cứu kịp thời 06:41 02/05/2020 Người đàn ông tại Trung Quốc được cấp cứu kịp thời nhờ sự nhanh nhạy của nữ bác sĩ ở gần đấy, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.