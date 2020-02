Người đàn ông nhập viện nguy kịch chỉ vì một hành động vô ý khi ăn thịt gà

Báo Người Lao Động thông tin, vào ngày 11/2 Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn bị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân hóc xương gà thủng thực quản nhiễm trùng suýt chết. Nam bệnh nhân nhập viện cấp cứu ngày 21/1 trong tình trạng khó thở, hơi thở hôi, sốt, tức ngực… khám họng tăng tiết dịch nhầy mủ. Suốt 4 ngày liền, bệnh nhân không ăn uống được do nuốt đau, khó thở và đau tức vùng ngực.



Nam bệnh nhân 41 tuổi, ngụ An Giang, đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân này chia sẻ, trong bữa tiệc tất niên chia tay đồng nghiệp về quê ăn Tết, khi đang ngậm miếng thịt gà trong miệng thì đùa giỡn và bị vấp té. Hậu quả, miếng thịt gà có xương lọt luôn vào trong cổ họng. Lúc đầu, triệu chứng vẫn chưa rõ ràng nhưng vài ngày sau, anh bắt đầu ăn uống khó khăn, nghẹn và nuốt đau…

Ảnh minh họa.



Sau đó, bệnh nhân đến cơ sở y tế địa phương khám và được tức tốc chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào 28 Tết. Sau khi chụp CT Scan, các bác sĩ phát hiện vùng ngực trung thất có hình ảnh tụ dịch khí với dị vật nhọn, cản quang ngay sát cung động mạch chủ.



Nhận định đây là ca bệnh nặng với nguy cơ tử vong cao, mảnh xương nhọn ở trong người lâu ngày gây áp xe và nhiễm trùng hoại tử vùng lồng ngực có thể bị di chứng nặng nề sau mổ, thậm chí gây thủng động mạch chủ ngực.



Theo Zing.vn, ê-kíp bác sĩ khoa Tai Mũi Họng phối hợp cùng các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực, Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật nội soi gắp dị vật cho người bệnh dưới sự chỉ đạo và hội chẩn liên khoa của BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và PGS.TS Trần Minh Trường, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kíp mổ lấy ra dị vật xương 3 mảnh trong quá trình nội soi thực quản. Trong đó, mảnh dài nhất 1,5x4 cm ở vị trí đoạn dưới của thực quản, cách cung răng trên 25 cm, đâm xuyên thành, có mủ giả mạc trắng bám hoại tử niêm mạc, xì dò khí dịch mủ vàng đục nhiều và kết hợp mở cạnh cổ dẫn lưu dịch mủ, theo Zing.vn.



Rất may, sau 15 ngày chăm sóc tích cực Sức Khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục. Hiện tại, bệnh nhân đã được rút ống nuôi ăn, không sốt và tỉnh táo. Các chỉ số xét nghiệm máu bình thường, vết mổ ở cổ cũng lành khá ổn định.

Suýt chết vì dùng mẹo chữa hóc xương gà. Nguồn: VTC 14.



Thùy Nguyễn (t/h)