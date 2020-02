Người đàn ông nhập viện nguy kịch vì uống nhiều rượu để diệt virus corona

7h sáng hôm nay (10/2), Reuters dẫn thông báo của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Cụ thể, tính đến hết ngày 9/2, tổng số người chết vì virus corna chủng mới ở Trung Quốc đại lục là 908 người, tăng 97 người so với hôm (8/2) và cũng là kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.



Ngày 4/2 vừa qua, bệnh nhân 73 tuổi họ Vương cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Hải Ninh (Chiết Giang, Trung Quốc) trong tình trạng xuất huyết đường tiêu hóa do uống quá nhiều rượu.

Bệnh nhân bị xuất huyết đường tiêu hóa do uống quá nhiều rượu.

Khi bác sĩ hỏi nguyên nhân, ông Vương tiết lộ, bình thường bản thân không uống được rượu. Tuy nhiên, nghe có người nói rằng uống nhiều rượu trong đợt dịch bệnh này có thể tiêu độc, diệt virus nên mỗi tối đều "nhắm mắt nhắm mũi" uống 2 cốc rượu trắng nồng độ cao. Kết quả, tốt chưa thấy đâu ông đã phải nhập viện vì xuất huyết đường tiêu hóa.

Khi ngủ đến gần sáng, ông Vương đột nhiên nôn ra máu và ngay lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. May mắn tình trạng của ông đã được cải thiện nhờ điều trị kịp thời.

Bác sĩ tiêu hóa Thẩm Hiền (công tác tại Bệnh viện nhân dân thành phố Hải Ninh) cho biết: "Sau khi uống rượu nồng độ cao, lượng rượu đi vào cơ thể sẽ bị pha loãng bởi dịch dạ dày, nồng độ giảm thêm một phần. Do đó, nó không có bất kỳ tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn liên quan trong dạ dày

Uống nhiều rượu nồng độ cao chỉ gây hại cho cơ thể mà thôi.

Sau khi được cơ thể hấp thụ, rượu sẽ được chuyển hóa ở gan, cuối cùng bị dị hóa rồi bài tiết ra khỏi cơ thể".

Thực tế, rượu cồn 75% có thể tiêu diệt virus nhưng là trong trường hợp khử trùng các vật thể trong cuộc sống hàng ngày. Chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh uống rượu có thể khử trùng dạ dày và tiêu diệt virus corona chủng mới. Uống nhiều rượu nồng độ cao chỉ gây hại cho cơ thể mà thôi.

Để phòng ngừa dịch virus corona, thường xuyên đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người, rửa tay đúng cách, tăng cường tập luyện thể chất tại nhà, uống nhiều nước và bổ sung những loại thực phẩm tăng cường sức đề kháng.

Your browser does not support HTML5 video.