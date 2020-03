Người đàn ông Nhật Bản nhiễm COVID-19 cố tình đi bar để lây lan virus đã tử vong

Trước đó, mạng xã hội Nhật Bản đã từng dậy sóng, phẫn nộ trước thông tin một người đàn ông Nhật Bản nhiễm COVID-19 cố tình đi bar để lây virus, trong khi tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp tại nước này.

Trước đó, vào ngày 4/3, dù không có biểu hiện bệnh, người đàn ông này (tạm gọi là A.) đã đến một Bệnh viện ở TP Gamagori, tỉnh Aichi để xét nghiệm. Kết quả, người này dương tính với virus corona chủng mới, nhiều khả năng là lây nhiễm từ cha mẹ mình - những người được xác định dương tính với virus từ trước đó. Ông A. được các bác sĩ hướng dẫn tự cách ly tại nhà, trong khi chờ đợi được sắp xếp vào khu điều trị tích hợp ngày hôm sau.

Các quán bar izakaya thường rất đông khách

Tuy nhiên, ông A. vẫn quyết định bắt taxi rời khỏi nhà vào chiều cùng ngày, ngang nhiên bắt taxi rời khỏi nhà, không quên thông báo với bố mẹ mình rằng ông sẽ "đi phát tán virus". Người này được xác định là đã bắt taxi để tới một quán bar izakaya - dạng quán rượu tích hợp nhà hàng rồi tiếp tục đi bộ tới một quán bar Philippines khác. Tại hai quán bar này, người đàn ông đã ăn và uống chung với nhiều người và thông báo với những khách hàng xung quanh rằng mình đã dương tính với COVID-19 . Thậm chí, ông A. còn hát karaoke và đặt tay lên vai một nữ bồi bàn ngoài 30 tuổi.

Người đàn ông nhiễm Covid-19 đến quán rượu ngày 4/3. Ảnh: Kyodo

Một nhà báo thuộc đài địa phương đã bức xúc đưa tin: "Không thể hiểu nổi, phát điên mất thôi. Thật sự không có lời nào để diễn tả sự tức giận này". Trước sự việc lần này, cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức một buổi họp báo, chính thức xin lỗi về sự cố. Ông Toshiaki Suzuki, thị trưởng thành phố phát biểu:"Thật đáng buồn khi anh ta không ở nhà cách ly như được hướng dẫn".

Đến ngày 5/3, người đàn ông trên phải nhập viện. Cảnh sát đã tiến hành điều tra người đàn ông này với cáo buộc cản trở kinh doanh , khiến cả nhà hàng và quán rượu từng tiếp đón mình phải đóng cửa. Đáng chú ý, đến ngày 12/3, một nữ tiếp viên quán rượu đã bị nhiễm COVID-19. Cảnh sát đã lên kế hoạch thẩm vấn đối tượng này sau khi ông xuất viện. Tuy nhiên, vào ngày 18/3, người đàn ông này đã tử vong.

Theo đài NHK, tỉnh Aichi là tỉnh chịu thiệt hai nặng thứ nhì bởi dịch COVID-19 trong số 47 tỉnh thành ở Nhật Bản, với 125 người mắc bệnh, chỉ đứng sau Hokkaido. Tính đến ngày 20/3, nước này ghi nhận 924 ca nhiễm virus corona chủng mới, 29 ca tử vong, 29 người tử vong (chưa bao gồm những trường hợp nhiễm bệnh từ du thuyền Diamond Princess và người lên chuyến bay hồi hương từ Vũ Hán).

Your browser does not support HTML5 video.

Người Việt kể- Nhật Bản vất vả chống COVID-19 ra sao. Clip: PLO

Chi Nguyễn (t/h)