Người đàn ông nhảy khỏi tầng 7 bệnh bệnh viện tự tử vì bị nghi nhiễm COVID-19

Hãng PTI đưa tin, một người đàn ông nghi nhiễm COVID-19 được ban quản lý sân bay đưa đến bệnh viện vì nghi nhiễm COVID-19. Ông ta được Bệnh viện đưa vào khu cách ly tập trung.

Thế nhưng, tối ngày 18/3, người đàn ông này bất ngờ nhảy từ tầng 7 bệnh viện Safdarjung xuống đất để tự tử. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định người đàn ông này 35 tuổi, được đưa đến sân bay Indira Gandhi, nghi nhiễm virus corona chủng mới. Ông ta sống ở bang Punjab, trước đó định cư ở TP Sydney – Úc 1 năm. Người này về Ấn Độ trên một chuyến bay của hãng hàng không Air India.

Sau khi ông ta đến sân bay, giới chức địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả xem người này có nhiễm COVID-19 không. Tuy nhiên, khi chưa có kết quả chính thức thì ông ta đã nhảy lầu tự tử.

Ở một diễn biến khác, giới chức Nhật Bản ghi nhận một người đàn ông 57 tuổi, dương tính với COVID-19 ở TP Gamagori, tỉnh Aichi - Nhật Bản tử vong hôm 18/3 sau khi "đe dọa lây lan virus gây chết người này".

Camera ghi được cảnh người đàn ông Nhật uống rượu trong quán

Người đàn ông này được xác định dương tính với COVID-19 vào ngày 4/3. Tối hôm đó, người đàn ông vẫn đến 2 quán rượu dù được nhân viên y tế yêu cầu ở nhà. Giới chức địa phương cho biết, họ không có quyền cấm ông ta ra ngoài.

Ngày 5/3, ông ta nhập viện với các triệu chứng ho, sốt và vấn đề về đường hô hấp cùng tiền sử ung thư gan. Cảnh sát điều tra thì phát hiện cuối tuần trước sau khi một phụ nữ khoảng 30 làm việc tại quán rượu xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Một nguồn tin khác cho hay, người đàn ông này đã đến quán rượu, hát karaoke và vòng tay ôm một nữ nhân viên phục vụ. Mặc dù nữ nhân viên đó không mắc bệnh nhưng một nữ nhân viên khác có biểu hiện sốt hôm 8/3. Sau đó được chẩn đoán nhiễm COVId-19. Ngoài ra, cha mẹ của người đàn ông cũng bị mắc bệnh.

Trước khi bắt taxi đi uống rượu, người đàn ông nói với cha mẹ rằng ông ta muốn "lây lan virus", các quan chức TP Gamagori tiết lộ.

