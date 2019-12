Người đàn ông nổ súng tự sát ở Bệnh viện Trưng Vương bị trầm cảm, là nạn nhân của tập đoàn Alibaba

Liên quan đến vụ việc ông ông P.Đ.T.D (41 tuổi) nổ súng tự tử tại bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TP Hồ Chí Minh), báo Giao thông cho hay, dù đã được các bác sĩ chăm sóc tận tình nhưng nạn nhân không thể qua khỏi.

Sáng ngày 23/12, Công an quận 10 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, điều tra về nguyên nhân vụ nổ súng tự sát xảy ra vào tối ngày 22/12. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định, đây là vụ tự sát. Dù nạn nhân đã được các bác sĩ đưa đi cấp cứu ngay sau khi nổ súng nhưng đến rạng sáng ngày 23/12 nạn nhân vẫn không thể qua khỏi.

Trước đó, đại diện bệnh viện Trưng Vương đã thông tin, bệnh viện phải kích hoạt báo động đỏ ở khu vực nội viện cấp cứu để tiến hành cứu chữa khẩn cấp cho bệnh nhân. Tuy nhiên, ekip cấp cứu tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất xấu, gia đình cần chuẩn bị trước tâm lý. Đội ngũ y bác sĩ sẽ cứu chữa hết sức để giành giật sự sống lại cho bệnh nhân.

Cũng theo đại diện bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân D. được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu do cố tình tự tử bằng thuốc và được các y bác sĩ cứu chữa. Sau khi tình trạng ổn hơn, ông D. được chuyển lên khoa Nhiễm, rồi được người nhà chuyển sang khu Đ và sau đó đưa về nhà.

Khoa cấp cứu bệnh viện Trưng Vương - nơi xảy ra vụ nổ súng

Đến tối cùng ngày, ông D. quay lại khoa cấp cứu bệnh viện Trưng Vương để nói chuyện với bác sĩ trực ban. Lúc này nhiều bác sĩ khác đang thăm khám cho các bệnh nhân. Trong lúc không ai để ý, ông D. nổ súng bắn vào đầu mình. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện ông D. đã đổ gục xuống sàn với khẩu súng lục bên cạnh.

Liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, ông D. được đưa vào nhập viện do ngộ độc thuốc ngủ. Chẩn đoán ông D. bị rối loạn lo âu nên bệnh viện đã giữ lại để theo dõi và điều trị. Nhưng một lát sau, gia đình xin chuyển ông D. lên khoa dịch vụ chăm sóc. Rồi sau đó xin cho ông D. về nhà.

Về phần gia đình ông D., ngay sau khi nhận được hung tin đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với bệnh viện, cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Theo người thân, trước đây, ông D. kinh doanh bất động sản. Ông D. là một trong số hàng nghìn nạn nhân bị tập đoàn Alibaba lừa đảo . Gần đây, ông D. có biểu hiện trầm cảm rồi uống thuốc tự tử. Cách đây vài tháng, ông D. có mua mấy lô đất ở Vũng Tàu nhưng bị người ta lừa bán mất hơn 3 tỷ nên thấy buồn chán, tuyệt vọng.

Cũng theo người thân, ông D. đã uống 100 viên thuốc ngủ để tự tử nhưng được người nhà phát hiện nên đã đưa vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Theo phía cơ quan điều tra, đến trưa ngày 23/12, Công an đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời lấy lời khai nhân chứng để điều tra. Đồng thời, phía Công an cũng triển khai lực lượng đi xác minh nguồn gốc khẩu súng ông D. sử dụng để tự tử.

Nga Đỗ (t/h)