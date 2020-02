Người đàn ông ở An Giang bị đâm chết tức tưởi vì hung thủ… bỗng nhớ lại mâu thuẫn cũ

Tờ VTC đưa tin, khoảng 15h ngày 7/2, Trương Bảo Giang (SN 1997, ngụ tại tỉnh An Giang ) tàn cuộc nhậu ở nhà một người bạn. Tiếp đó, Giang lấy xe máy phóng sang một địa điểm khác để tiếp tục nhậu tăng 2.

Trên đường di chuyển, Nguyễn Bảo Giang nhìn thấy anh Nguyễn Phước Giang (SN 1982) đang ngồi nhậu ở quan S.V (thuộc ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) cùng với anh Trần Văn Toàn (SN 1971) và một người khác.

Nhìn thấy anh Phước Giang khiến Bảo Giang nhớ lại cái ngày “định mệnh” mà hai người va chạm với nhau, đó là vào tháng 1/2020. Khi đó, Bảo Giang và anh Phước Giang xảy ra va chạm giao thông.

Sự việc ngày hôm đó đã được giải quyết xong xuôi, nhưng khi nhìn thấy anh Phước Giang ngồi nhậu thì Bảo Giang tỏ ra không vui rồi nảy sinh ý định giết người trả thù.

Đối tượng Bảo Giang tại cơ quan điều tra

Bảo Giang quay đầu xe phóng về nhà lấy con dao bấm cất vào túi quần rồi đi đến quán S.V tìm anh Phước Giang để trả thù. Đến nơi, Bảo Giang dựng xe xông vào quán đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Phước Giang khiến nạn nhân gục xuống đất.

Thấy bạn bị đâm, anh Toàn chạy vào can ngăn thì bị Bảo Giang đâm 1 nhát. Phát hiện sự việc, mọi người sống cạnh đó chạy kiểm tra, đồng thời đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Song do vết thương quá nặng nên anh Phước Giang đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Toàn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện , tình hình Sức Khỏe đã ổn định.

Về phần Bảo Giang, sau khi gây án đã chạy xe máy lên TP Rạch Giá (Kiên Giang) để lên tàu cá bỏ trốn. Cùng thời điểm Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo án nên đã vào cuộc điều tra.

Song song với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh An Giang còn tổ chức lực lượng tiến hành truy tìm, vây bắt đối tượng Bảo Giang. Qua vận động, ngày 8/2, Bảo Giang đã chủ động ra đầu thú.

Liên quan đến sự việc, ngày 13/ 2, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giám đối với Trương Bảo Giang để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người

Nga Đỗ (t/h)