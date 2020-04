Người đàn ông ôm balo chứa 450 triệu đồng đi ngủ vẫn bị siêu trộm nhí “khoắng” mất

Ngày 12/4 anh L.H.T. (40 tuổi) đến Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) trình báo việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng trọ lấy trộm một chiếc balo bên trong đó có chứa 450 triệu đồng và một lượng nữ trang lớn.

Anh T. trình báo, do biết phòng trọ không an toàn nên khi được giao giữ một lượng tài sản lớn anh đã cẩn thận bỏ vào trong balo rồi ôm ngủ. Tuy nhiên, anh không thể ngờ được nhân lúc anh ngủ say kẻ gian đã đột nhập vào phòng trọ lấy đi số tài sản trên.

Lâm Sà Nạng tại cơ quan điều tra

Nhận được đơn trình báo của anh T., Công an huyện Bình Chánh ngay lập tức triển khai lực lượng tiến hành điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm.

Đến ngày 15/4, Công an huyện Bình Chánh ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lâm Sà Nạng (tự Phúc “Sò Voi”, 15 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ thêm 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật do Nạng ăn trộm

Tại cơ quan điều tra, Lâm Sà Nạng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, tối ngày 11/4, Lâm Sà Nạng nảy sinh ý định trộm cắp nên đã lê la đến khu phòng trọ thuộc ấp 2, xã Tân Nhựt, Bình Chánh tìm con mồi. Thấy phòng trọ của anh T. lỏng lẻo nên đã lẻn vào trộm cắp.

Tìm dưới nhà không thấy tài sản gì có giá trị nên Nạng mò lên trên gác thì thấy anh T. đang nằm ngủ, bên cạnh có chiếc balo màu đen. Nghi bên trong balo có tài sản giá trị nên Nạng đã ôm chiếc vali về phòng trọ cách đó không xa.

Khi đến phòng trọ, Nạng mở tú xác kiểm tra thì phát hiện bên trong có nhiều tiền và vàng. Dù biết Nạng trộm cắp tài sản quá lớn nhưng nhóm bạn ở trọ cùng không tố giác mà còn nhận “chiến lơi phẩm” do Nạng trộm cắp được mang đi tiêu xài.

Những đối tượng tiêu xài tiền do Nạng trộm cắp được

Sau khi phân phát cho bạn bè mỗi người một ít, số tiền còn lại Nạng nhờ bạn cất đi và bỏ trốn. Tuy nhiên, Lâm Sà Nạng không ngờ lại bị Công an bắt giữ nhanh đến thế. Thời điểm bị bắt, Công an thu giữ 250 triệu đồng tiền mặt cùng một số nữ trang khác. Lúc đó, các đối tượng chưa kịp tẩu thoát.

Theo cán bộ điều tra, mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Nạng rất dày dặn “kinh nghiệm” trong việc trộm cắp. Sau khi bỏ nhà lên TP Hồ Chí Minh, hắn liên tiếp sử dụng món nghề trộm cắp để mưu sinh.

Your browser does not support HTML5 video. Gái xinh trộm đồ thờ cúng trong cửa hàng

Nga Đỗ (t/h)