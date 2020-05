Người đàn ông rơi từ chung cư cao tầng xuống nóc ô tô tử vong: Thư tuyệt mệnh hé hộ nguyên nhân

Liên quan đến vụ người đàn ông nghi rơi từ chung cư cao tầng xuống nóc xe ô tô tử vong, công an đã phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Vào khoảng 7 giờ sáng nay (ngày 12/5), những người dân sinh sống tại khu chung cư CT13B ở khu đô thị Nam Thăng Long (trên đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên nóc xe khách đang đỗ dưới chân tòa nhà.



Theo hình ảnh ghi lại được, thi thể nạn nhân nam giới mặc áo đỏ, quần bò ngắn màu xanh, nằm ngửa trên nóc ô tô đã bị bóp méo, hư hỏng nặng do nạn nhân rơi từ cao xuống, lực tác động lớn. Bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới (khoảng 40 tuổi) tử vong do rơi từ tầng cao từ chung cư xuống. Nạn nhân nằm trên nóc xe khách mang biển kiểm soát 29B-199.XX.

Nạn nhân rơi xuống nóc xe khách tử vong.



Liên quan đến vụ việc này, sáng 12/5 lãnh đạo Công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Thông tin từ ông an phường Phú Thượng cho biết, người này là cư dân sinh sống trên địa bàn, tự tử bằng cách nhảy từ trên tầng cao xuống với lý do cá nhân. Tờ Zing .vn dẫn lại lời lãnh đạo công an phường này cho hay: "Chúng tôi phát hiện ở tầng 18 của tòa nhà có một chiếc ván trồi ra, khả năng cao là người này đã đi bộ lên tầng đó rồi nhảy xuống dưới".

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Bên cạnh đó, qua quá trình điều tra, lực lượng công an còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh mà nạn nhân để lại cho người thân. Trong thư, người đàn ông có nói đến vấn đề nợ nần. Đây rất có thể là lý do khiến nạn nhân quẫn trí, tìm đến việc tự tử.

Ngay sau khi sực việc xảy ra, gia đình nạn nhân cũng đã nhanh chóng có mặt. Theo đó, gia đình đề nghị không giám định tử thi và đang hoàn thiện các thủ tục để nhận thi thể về tổ chức tang lễ.





Clip người dân phát hiện thi thể trên nóc xe khách.



Thùy Nguyễn (t/h)