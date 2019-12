Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông... tẩm xăng tự thiêu

Sau khi cãi nhau với vợ, người đàn ông nghĩ quẩn đã tẩm xăng tự thiêu mình. May mắn, anh được người dân phát hiện sớm, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.



Tin tức mới nhất ngày 28/12, ông Đỗ Xuân Huấn – Chủ tịch UBND xã Tân Dân (huyện Khoái Châu, Hưng Yên ) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tẩm xăng tự thiêu sau khi cãi nhau với vợ.



Trao đổi với PV Báo gia đình & Xã hội vào chiều 27/12, ông Đỗ Xuân Huấn cho biết: "Khoảng 12h cùng ngày, trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra vụ việc 1 người đàn ông tẩm xăng tự thiêu sau khi 2 vợ chồng mâu thuẫn cãi nhau, tuy nhiên may mắn người chồng chỉ bị bỏng ".

Chồng tẩm xăng tự thiêu sau khi cãi nhau với vợ. Ảnh: GĐ&XH.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 27/12, người dân sinh sống trên địa bàn xóm xóm 12, xã Tân Dân (huyện Khoái Châu) bỗng dưng nghe thấy tiếng cãi cọ phát ra từ gia đình anh Phan Văn K.. Đến khi người dân chạy ra thì hoảng sợ khi thấy người anh K. đang bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, những người chứng kiến vụ việc đã tiến hành dập lửa, sơ cứu và đưa anh K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khoái Châu.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đỗ Xuân Huấn bổ sung: "Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để giải quyết vụ việc". Công an xã Tân Dân đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc, lấy lời khai của những người liên quan và tìm ra nguyên nhân.





Rất may, do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên anh K. không bị nguy hiểm tính mạng. Bệnh nhân chỉ bị bỏng ngoài da. Được biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc anh K. tự thiêu là do mâu thuẫn vợ chồng

Hiện tại, vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.



Thùy Nguyễn (t/h)