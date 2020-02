Người đàn ông treo cổ tự tử trên đường Lê Lợi, Kon Tum: Đang khám nghiệm tử thi nạn nhân

Được biết, người dân phát hiện ra thi thể người đàn ông lúc 4h20 ngày 28/2 ở gốc cây trên đường Lê Lợi (phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum ). Người phát hiện đã hô hoán mọi người đến kiểm tra và trình báo sự việc đến Công an phường.

Nhận được tin báo, Công an phường Quyết Thắng đã tổ chức lực lượng xuống phong tỏa hiện trường. Đồng thời, báo cáo sự việc lên Công an TP Kon Tum để các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP xuống hiện trường phối hợp điều tra.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhân thân nạn nhân là ông Nguyễn Thái Đăng (41 tuổi, nhà ở đường Lê Lợi, phường Quyết Thắng). Công an TP Kon Tum đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và người thân để xác định rõ nguyên nhân tử vong.

Một số người dân sống gần nhà ông Đăng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước tin dữ này. Họ không thể tin được rằng, một người đàn ông khỏe mạnh lại có thể tự tìm đến cái chết một cách dễ dàng như vậy.

Trước đó không lâu, ở Tỉnh Bình Dương , quần chúng nhân dân cũng trình báo sự việc, một người đàn ông tử vong trong tư thể treo lơ lửng trên cây ngoài nghĩa trang, bên cạnh là chiếc xe máy..

Công an thị xã Tân Uyên đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường thì xác định được nạn nhân là ông Trương Văn K. (50 tuổi, ngụ tại Bình Dương).

Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là mâu thuẫn gia đình . Vợ chồng ông K. gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có thể vì lý do này nên nạn nhân đã nghĩ quẩn dẫn đến treo cổ tự tử.

