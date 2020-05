Người đàn ông treo cổ tử vong trên tầng 2 căn nhà khóa trái, thi thể bốc mùi mới được phát hiện

Tin tức mới nhất 11/5, Báo An ninh Thủ đô dẫn lại thông tin từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một trên tầng 2 tại một căn nhà trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, thi thể người đàn ông trong căn nhà khóa trái cửa được phát hiện vào chiều hôm qua (10/5), trên tầng 2 của một ngôi nhà chỉ có 2 tầng nằm trong ngõ 318 đường Đê La Thành (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.



Báo Giao Thông thông tin, một số người dân xung quanh cho biết, nạn nhân có thể đã tử vong từ vài ngày trước bởi khi tìm thấy, thi thể đã bốc mùi. Thời điểm phát hiện sự việc, căn nhà bị khoá cửa từ bên trong nên lực lượng chức năng phải bắc thang lên.

Theo một cán bộ Công an quận Đống Đa, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 30 tuổi và trú tại TP Hà Nội. Bước đầu, cơ quan chức năng chưa xác định có dấu hiệu án mạng.

Cũng trong ngày 10/5, người dân xung quanh bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong trong nhà trọ gần khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, nạn nhân được xác định là chị P. (24 tuổi, quê huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), thuê phòng trọ ở gần Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch. Chị P. là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, do không thấy chị P. đi làm nên người thân nạn nhân đã tới nhà trọ tìm. Khi chủ nhà trọ mở cửa phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện chị P. đã chết, nghi bị sát hại. Người dân sau đó đã báo tin cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.



Công an tỉnh Phú Thọ cho hay nạn nhân đã qua đời cách đây vài ngày, nguyên nhân tử vong chưa rõ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.



Thùy Nguyễn (t/h)