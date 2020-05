Người đàn ông trúng độc đắc 192 tỷ đồng: Sẽ giấu vợ con để 'thử lòng' và học cách tiêu tiền

Sau khi bỏ ra 20.000 đồng mua 2 tấm vé Vietlott, 1 trong 2 tấm vé của ông H.N đến từ TP HCM đã may mắn trúng giải độc đắc trị giá lên tới 192 tỷ đồng.

Chiều 20/5, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tại TP. HCM đã tổ chức lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn trúng Jackpot 1 Power 6/55 kỳ quay thứ 423 cho ông H.N.



Được biết, Chi nhánh Vietlott ở TP.HCM đã tiếp nhận vé số tự chọn Power 6/55 từ ông H.N. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật cùng hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé trúng thưởng Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay mở thưởng thứ 423 ngày 12/5, theo Tuổi Trẻ.



Được biết, ông N. làm nghề Được biết, ông N. làm nghề kinh doanh tự do, gần 4 năm qua thường xuyên mua vé Vietlott. Từ tháng 8/2018, khi Vietlott phát hành vé số Power 6/55, ông cũng thường mua vé phát hành vào các ngày thứ 3,5,7.

Điểm phát hành vé số trúng thưởng của ông N. là số 14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM, tấm vé trúng giải là 01-25-34-08-44-38 với trị giá giải thưởng là 192.141.839.100 đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, ông H.N có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập cá nhân (thuế suất 10%). Do đó, ông H.N. sẽ nộp khoảng 19,2 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, số tiền thực nhận sẽ còn khoảng 173 tỉ đồng.

Báo Người Lao Động dẫn lời ông N. cho biết, cặp số may mắn là do ông mua ngẫu nhiên, chỉ dò kết quả khi có tin về giải Jackpot này trên báo. Dù trúng giải lớn, ông N. cho biết bản thân cảm thấy bình thường và khẳng định "chưa thấy tiền thì chưa tin được".

Ngày nhận thưởng, ông đi 1 mình và cho biết vẫn giấu tin này với vợ con và gia đình . Theo ông, "lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông" nên sẽ không vội báo tin này mà chờ một thời gian để chờ phản ứng của vợ con.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định vẫn tiếp tục làm công việc hiện nay, dành 500 triệu đồng trúng thưởng để làm từ thiện cũng như dành nhiều thời gian lên mạng để "nghiên cứu cách tiêu tiền".



