Người đàn ông tử vong sau cú tát “trời giáng” của gã trai trẻ vì quen miệng chửi thề

Báo Giao thông đưa tin, ngày 13/3, Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước ) đã ra lệnh tạm giữ đối với Trần Văn Nhân (SN 1970, ngụ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra về hành vi Cố y gây thương tích dẫn đến chết người theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, anh Trần Long Biên (SN 1972, ngụ tại phường Sơn Giang) hay đến xóm trọ trong phường chơi và nói chuyện phiếm. Như thường lệ, khoảng 20h ngày 9/3, anh Biên đến khu trọ thuộc phường Sơn Giang chơi, thời điểm đó Nhân cũng có mặt tại đây.

Trong lúc nói chuyện, Nhân thể hiện thái độ không bằng lòng với cách nói chuyện khó nghe, hay chửi thề với những người sống trong khu trọ. Đỉnh điểm của sự việc, Nhân dang tay tát vào mặt anh Biên khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, một số người trong xóm trọ đã đưa anh Biên đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 10/3, anh Biên tử vong. Sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, Công an đã triệu tập Nhân lên làm việc và ra lệnh bắt tạm giam vì xác định đây là một vụ án mạng. Sau khi khám nghiệm tử thi nạn nhân xong, cơ quan điều tra đã bàn giao lại cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhân khai nhận có đánh anh Biên vì không vừa ý với cách nói chuyện của anh này. Tuy nhiên, Nhân không nghĩ rằng, cái tát của mình lại dẫn đến cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Hồi đầu tháng 2/2020, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cũng thụ lý vụ án tương tự, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Cụ thể, ngày 5/2, Công an huyện Cái Bè tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Ngon (43 tuổi, ngụ tại xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) để điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 6/1, Ngon tổ chức ăn uống tại nhà riêng với ông Nguyễn Văn Đa (61 tuổi) và ông Huỳnh Văn Dự (61 tuổi) cùng trú tại xã Thiện Trung, huyện Cái Bè.

Khoảng 21h cùng ngày, khi nhậu say ông Đa kêu mệt và xin ngủ lại nhà Ngon. Vì không đồng ý cho bạn nhậu ngủ lại nên Ngon và ông Đa xảy ra mâu thuẫn cãi cự. Bất ngờ, Ngon vung tay tát vào làm ông Đa bật ngửa ra sau, đầu đập vào nền bê tông.

Sau đó, ông Đa được anh Đoàn Văn Rô (27 tuổi, ngụ cùng địa phương) đưa về nhà ông Bùi Văn Lâm (43 tuổi, ngụ cùng xã) để nghỉ ngơi. Đến khoảng 19h30 ngày 7/1, ông Lâm đi làm về thấy ông Đa nằm chết trên võng nên trình báo Công an

Nga Đỗ (t/h)