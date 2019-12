Người đàn ông tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo công an Hà Nội, nạn nhân được xác định sinh năm 1976, quê Vĩnh Phúc. Trước đó, người đàn ông này có đến thẩm mỹ viện Việt Hàn làm đẹp, nghi hút mỡ bụng . Tuy nhiên, trong quá trình xử lý và tiêm thuốc đã xảy ra phản ứng nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Tờ Zing dẫn lời của đại diện công an sở tại nói rằng: "Chúng tôi đã cử người đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc". Cũng theo Zing, nạn nhân là cán bộ Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chiều nay, rất nhiều người dân xung quanh đã tập trung trước cửa thẩm mỹ viện sau khi vụ việc xảy ra.



Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra sở y tế Hà Nội cho biết: "Thẩm mỹ viện này không phải là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. Đây chỉ là cơ sở thẩm mỹ viện thông thường. Do đó, thẩm mỹ viện sẽ không được phép thực hiện các dịch vụ xâm lấn hay phẫu thuật. Hiện tại, công an Quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh, bên cạnh đó thanh tra sở y tế sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để làm rõ sự việc".

Đến khi xe cứu thương rời đi, cơ sở làm đẹp này cũng đóng cửa.

