Con chết lặng phát hiện bố tử vong với nhiều vết đâm trên người ở rừng keo phía sau nhà

Chiều ngày 22/2, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh ) nhận được tin báo án mạng xảy ra tại xã Sơn Lễ. Ngay sau đó, Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh xuống phong tỏa hiện trường.



Đến tối ngày 22/2, Công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ vẫn miệt mài khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người thân và hàng xóm láng giềng. Nguyên nhân nạn nhân tử vong vẫn đang đợi kết luận từ khám nghiệm tử thi.

Theo thong tin ban đầu, chiều ngày 22/2, ông Nguyễn Văn S. (SN 1961, trú tại thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ) đi khỏi nhà và không thông báo là đi đâu. Đến khoảng 17h30 khi không thấy ông S. về, các thành viên trong gia đình đã tỏa đi tìm kiếm.

Người con trai ông S. tìm kiếm xung quanh nhà và khu vực rừng keo sau nhà. Khi người này đi vào trong rừng keo thì phát hiện ông S. đã tử vong , trên người có nhiều vết thương khá nghiêm trọng.

Người dân tập trung giúp gia đình lo hậu sự

Đại diện xã Sơn Lễ cho biết, khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã có mặt tại hiện trường phong tỏa đợi lực lượng Công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đại diện xã cũng cho biết, ông S. vốn là người hiền lành, sống tốt với hàng xóm.

Một người hàng xóm sống gần nhà cho biết, từ ngày chuyển về đây sống chưa từng nghe điều tiếng gì về ông S... Từ trước đến nay ông sống hòa nhã có tiếng ở khu này, tốt bụng với bà con hàng xóm, mọi người có việc nhờ vả đều sẵn sàng giúp đỡ.

Được biết, hiện gia đình ông S. đã nhận bàn giao thi thể và tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương. Sự ra đi đột ngột của ông S. khiến các thành viên trong gia đình vô cùng đau đớn, họ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra về vụ án này để tìm ra nguyên nhân tử vong và trả lời câu hỏi có hay không việc ông S. bị sát hại.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể không đầu trong vườn điều

Nga Đỗ (t/h)