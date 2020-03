Người đàn ông tử vong với vết đạn ở bụng khi đi săn cùng bạn ở Bình Định

Một trong hai người đàn ông cùng đi săn thú vào ban đêm bị trúng đạn chì tử vong. Công an đang điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông trúng đạn tử vong khi đi ăn, ngày 5/3, Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ việc người dân mang súng độ chế vào từng săn bắn rồi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 3/3, anh Đinh Nhin (SN 1988) và anh Đinh Mến (SN 1998) cùng trú tại khu phố Klotpok, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định rủ nhau đi săn thú trong rừng. Khi đó, mỗi người tự chuẩn bị và mang theo một khẩu súng độ chế vào rừng săn bắn.

Ảnh minh họa

Hai người cùng nhau đi đến khu vực suối Hà Ren (thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) thì dừng lại, lúc này khoảng 19h. Anh Nhin ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi cho đỡ mệt còn anh Mến đi tìm chỗ vệ sinh.

Trong lúc đang vệ sinh, anh Mến giật mình khi nghe tiếng súng nổ phát ra từ khu vực anh Nhin đang ngồi nghỉ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành vì khi đó hai người chưa tiến hành săn thú. Anh Mến nhanh chóng quay trở lại chỗ anh Nhin ngồi thì phát hiện nạn nhân đang nằm quằn quại rồi tử vong sau đó ít phút.

Ngay lập tức, anh Mến trình báo sự việc đến chính quyền xã. Nhận được tin báo, chính quyền xã đã trình báo lên Công an huyện Vĩnh Thạnh rồi nhanh chóng di chuyển đến hiện trường.

Vị trí xảy ra vụ việc

Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, anh Nhin bị trúng một vết đạn xuyên từ bụng lên vùng ngực. Viên đạn chì này nằm ở trong ổ bụng của nạn nhân.

Qua điều tra sơ bộ, cơ quan Công an xác định, nhiều khả năng trong lúc ngồi nghỉ, anh Nhin trượt chân ngã khiến súng cướp cò, đạn nổ dẫn đến tử vong. Song cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắn chết bạn đi săn vì nhầm tưởng thú rừng trong bụi cây

Xem thêm: Ẩn ý phía sau cọc tiền âm phủ của tay buôn thịt lợn giết hại người tình trong nhà nghỉ

Nga Đỗ (t/h)