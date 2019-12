Người đàn ông U60 bị đánh chết tức tưởi vì mâu thuẫn 350 nghìn đồng tiền mua gạo

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, ngày 31/12, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Chúc (Sn 1964, trú tại ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h30 ngày 14/12, ông Bùi Văn Năm (Sn 1958, ngụ tại ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới) kêu con ruột là Bùi Văn Hóa (SN 1982) chở bao gạo 50kg đến nhà bán cho bà Chúc với giá 350 nghìn đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Chúc

Lúc đó, bà Chúc bận không ra nhận gạo được nên đã bảo chồng ra ngoài sân cùng Hóa bê bao gạo vào nhà. Xong việc, Hóa ra xe ngồi đợi lấy tiền. Lúc này, bà Chúc ở trong nhà thấy chồng đi vào thì đưa 700 nghìn đồng mang ra trả cho Hóa. Bà Chúc nghĩ rằng, Hóa chở hai bao gạo đến.

Nhận được tiền, Hóa không kiểm tra lại mà đút ngay vào túi quần rồi phóng xe ra về. Đến khoảng 16h cùng ngày, bà Hóa phát hiện ra chỉ có một bao gạo nên đã nhờ con trai là anh Diệp Thời Đạt (SN 1988) chở đến gặp Hóa để lấy lại 350 nghìn đồng đã trả thừa.

Tuy nhiên, Hóa không đồng ý trả tiền mà còn nói bà Chúc không đưa thừa. Sau một lúc nói qua nói lại hai bên xảy ra xô xát. Đúng lúc này, bà Chúc té ngã xuống lề đường và nhặt một khúc gỗ. Bà Chúc hùng hổ lao đến chỗ ông Năm đang đứng đánh vào đầu từ phía sau làm ông Năm té ngã bất tỉnh.

Ngay sau đó, ông Năm được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Năm tử vong do bị chấn thương sọ não. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành tang lễ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)