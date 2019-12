Người dân phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy, mất một bàn tay trong rẫy cà phê: Nghi bị sát hại

Theo tin từ Vietnamnet , chiều muộn ngày 30/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ gưới trong rẫy cà phê thuộc địa phận thôn 22, xã Hòa Khánh (TP Buôn M Thuột).

Sự việc được phát hiện vào lúc 8h ngày 30/12 bởi ông Tạ Quang Tân (chủ rẫy cà phê). Khi đó, ông đi thăm vườn cà phê của mình thì phát hiện sự việc. Khi đến gần thì thấy đây là thi thể nữ giới, đang phân hủy.

Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã trình báo sự việc lên Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, Công an tỉnh đã cử các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong

Hiện trường - nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, thi thể được phát hiện trong tình trạng lõa thể, mất một bàn tay và đang trong giai đoạn phân hủy. Qua khám nghiệm ban đầu thấy tử thi bị đen ở bên ngoài giống như bị đốt nhưng không phát hiện dấu hiệu bị cháy.

Sáng nay, lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát các gia đình có người thân, con cái là nữ mất tích đến nhận dạng. Công an cũng tiến hành lấy mẫu vân tay, thi thể nạn nhân để đưa đi giám định ADN.

Theo thiếu tá Thái Khắc Chính – Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, từ các dấu vết ở hiện trường, nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Nhưng theo dấu vết trên cơ thể nạn nhân bị sám lại nhưng không có dấu hiệu bị đốt nên cơ quan chức năng cần thời gian để xác định, chưa đưa ra được thông tin chính xác nhất.

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình xác định danh tính nạn nhân, điều tra những thông tin có tại hiện trường.

