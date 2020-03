Người dân tá hỏa phát hiện 2 thanh niên thương vong bên xe máy ở TP Hồ Chí Minh

cấp cứu. Theo tin từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, tính đến sáng sớm ngày 2/3, lực lượng chức năng quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với nam thanh niên tử vong cạnh xe máy. Còn nam thanh niên bị thương nằm cạnh đã được người dân và Công an đưa đến Bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, khuya hôm trước, người dân phát hiện hai nam thanh niên nằm gục bên quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Bên cạnh đó là chiếc xe máy bị đổ mang biển kiểm soát 83P4-29563.

Hiện trường phát hiện 2 thanh niên thương vong

Khi lại gần kiểm tra thì phát hiện một người đã tử vong. Người còn lại đang trong tình trạng trọng thương. Rất đông người dân sống quanh đó đã lại kiểm tra, trình báo cơ quan công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ thương vong này khả năng cao là do tai nạn giao thông . Hiện cơ quan điều tra vẫn đang xác minh, trích xuất camra an ninh để tìm kiếm thông tin.

Cách đây vài ngày theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP Hà Nội, chủ một nhà trọ trên phố Phạm Tuấn Tài (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện một nam giới tử vong bất thường trong phòng trọ. Người tử vong khoảng 31 tuổi, quê ở Hải Dương, mới thuê nhà được 10 ngày.

Chiếc xe máy tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, do chủ nhà không liên hệ được với người thuê nên đã tới căn nhà để kiểm tra và phát hiện người này tử vong trên tầng 2. Chủ nhà đã trình báo công an phường về vụ việc trên.

Vì đang trong đợt dịch COVID-19 bùng phát nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu bệnh phẩm trên thi thể người đàn ông đi xét nghiệm và đưa thi thể về bệnh viện 198 để tiến hành khám nghiệm tử thi. Đồng thời, cách ly 20 người có tiếp xúc với tử thi.

Sau khi xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo, nạn nhân âm tính với virus corona chủng mới. Ngay sau khi có thông báo, công an tiếp tục công tác điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong.

