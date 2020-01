Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong phòng trọ ở Thái Nguyên

Tối ngày 5/1/2020, người dân sống tại phường Phú Xá (TP Thái Nguyên ) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi tử vong trong phòng trọ. Khi kiểm tra thì thấy cơ thể đang trong quá trình phân hủy.

Theo một số người dân sống gần đó, họ phát hiện sự việc khi phát hiện mùi hôi thối phát ra từ phòng trọ của nạn nhân nhưng khi gọi vọng vào vẫn không thấy trả lời. Nghi ngờ có điều chẳng lành nên người dân sống xung quanh đã đập cửa vào kiểm tra thì phát hiện sự việc.

Công an khám nghiệm hiện trường

Ngay lập tức sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra Công an TP Thái Nguyên. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Với vai trò quản lý về mặt nhân khẩu trên địa bàn, lãnh đạo UBND phường Phú Xá cho biết, người đàn ông tử vong trong phòng trọ quê ở Thái Bình. Ông ta lấy vợ ở thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã ly thân nhau nên ông này chuyển ra thuê trọ ở ngoài.

Liên quan đến vụ án này, sáng ngày 6/1, Công an TP Thái Nguyên cho biết, đơn vị vẫn đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi. Đồng thời đang tiến hành xác minh danh tính của nạn nhân.

Cũng tại tỉnh Thái Nguyên vào ngày 14/8/2019, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối tại khu dân cư số 5, thuộc tổ 12, phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên).

Phường Phú Xá - nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường , một số người thợ xây nhà gần khu vực này phát hiện có mùi hôi thối nên đã đi kiểm tra. Sau đó phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế cởi trần, nằm ngửa và được quấn kín trong chiếc chiến bên dưới gầm lán nhà đang xây.

Còn theo chủ ngôi nhà đang xây, người đàn ông này khoảng 25 – 30 tuổi. Sau khi phát hiện sự việc người dân đã trình báo Công an. Khoảng 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên để tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Đi làm phát hiện thi thể cháy đen trong rẫy cao su

Nga Đỗ (t/h)