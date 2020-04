Người dân Thái Bình thở phào nhẹ nhõm khi vợ chồng Đường Nhuệ bị khởi tố, bắt giam

Sau 7 tiếng phát lệnh truy nã , Công an TP Thái Bình đã bắt giữ được Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại TP Thái Bình). Theo đó, đêm ngày 10/4, Công an xác định, Đường Nhuệ đang lẩn trốn ở khu vực huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nên đã tổ chức lực lượng bắt giữ, di lý về Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.