Người dân Vũ Hán kéo nhau đi kết hôn sau khi hết lệnh phong tỏa khiến cả hệ thống bị sập

Sau 76 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập", thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) - tâm dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới chính thức được gỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 8/4.



Chớp lấy cơ hội này, nhiều cặp đôi vội vã rủ nhau đi đăng ký kết hôn. Theo đó, Alipay - một ứng dụng đăng ký kết hôn được sử dụng nhiều nhất ở Trung Quốc cùng với WeChat đã đón nhận lượng người truy cập tăng tới mức 300%, theo Business Insider.

Nhiều cặp đôi Vũ Hán vội vã rủ nhau đi đăng ký kết hôn sau khi hết lệnh phong tỏa.



Điều này khiến hệ thống tạm thời bị gián đoạn, đến nỗi công ty phải đăng bài thông báo lên mạng Điều này khiến hệ thống tạm thời bị gián đoạn, đến nỗi công ty phải đăng bài thông báo lên mạng xã hội Weibo về tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, trong bài đăng của mình Alipay thông báo thêm rằng, họ cũng nhận luôn dịch vụ hỗ trợ đặt tên con trong tương lai cho các cặp đôi - một trào lưu khá thịnh hành của các cặp vợ chồng ở đất nước tỉ dân trong khoảng thời gian gần đây.



Lý giải về nguyên nhân hệ thống đăng ký kết hôn bị tắc nghẽn, Abacus - chuyên trang về công nghệ của Trung Quốc lí giải, do trước đó các ứng dụng kết hôn phải tạm ngừng hoạt động 2-3 tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.



Bên cạnh đó, trong thời gian thành phố bị phong tỏa, giao thông cũng dừng hoạt động và người dân buộc phải ở nhà, hạn chế ra ngoài và không được tụ tập đông người. Do đó, các đám cưới, đám ma cũng phải hạn chế hết mức có thể.

Người dân chờ tàu điện ngầm khi Vũ Hán mở cửa trở lại sau gần 3 tháng phong tỏa. Ảnh: Reuters.

Do đó, khi Vũ Hán được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, 11 triệu dân không giấu nổi sự háo hức. Không chỉ vội vã đi đăng ký kết hôn, rất nhiều người còn đổ xô đến các ga tàu, trung tâm thương mại, địa điểm đông người bất chấp sự cảnh báo của chuyên gia nước này cho rằng, đây là hành động hết sức nguy hiểm bởi dịch COVID-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát.



Trên mạng xã hội Weibo, không ít người tỏ ra ngán ngẩm trước tình trạng này: "Họ vừa thoát khỏi cơn ác mộng do dịch bệnh thì nên dành thời gian cân bằng lại cuộc sống thay vì kéo nhau đi kết hôn", "Biết là mừng nhưng có thể hoãn kết hôn thêm một thời gian nữa không, bây giờ vẫn rất nguy hiểm đấy, nên tránh tụ tập đông người"...

Thùy Nguyễn (t/h)