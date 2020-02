Người dân vượt hơn 60km từ Đồng Nai lên huyện Củ Chi để tận mắt xem vây bắt Tuấn Khỉ

Sau 3 ngày tổ chức vây bắt Lê Quốc Tuấn, Tuấn Thủy hay còn gọi là Tuấn Khỉ (SN 1987 ngụ huyện Củ Chi - thượng úy cán bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư Pháp - Nhà tạm giữ Công an quận 11 và cũng là người nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương), đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện được tung tích nghi can.

Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2/2, để đảm bảo an ninh trật tự cũng như không ảnh hưởng đến việc truy bắt nghi can, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn trên tuyến đường Trung An ( Củ Chi , TP. HCM). Theo đó, chỉ những người dân địa phương có nhà tại khi vực này mới có thể ra vào bên trong.