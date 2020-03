Người đánh cá tá hỏa phát hiện liên tiếp 2 thi thể nam giới nổi trên sông ở Long An

Công an huyện Bến Lức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của hai thi thể được người dân phát hiện khi đang đi đánh cá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 2/3, người dân đi đánh cá qua đoạn cầu Kim Long (huyện Bến Lức, Long An ) thì phát hiện vật thể lạ nổi trên mặt nước. Người này chèo thuyền lại gần thì phát hiện 1 thi thể nam giới ẩn hiện dưới đám bèo nên trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bến Lức đã xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc. Qua khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là nam giới tên Lưu Minh Hải (38 tuổi, ngụ tại ấp 3 xã Long Định, huyện Cần Đước).

Khám nghiệm sâu thì phát hiện, trên cơ thể nạn nhân có vết thủng sâu ở hông. Kiểm tra trên thành cầu gần đó phát hiện vết máu. Hiện, đơn vị pháp y đã lấy mẫu máu về tiến hành xét nghiệm ADN xác định xem có phải là máu của nạn nhân hay không.



Trong quá trình Trong quá trình Công an làm việc lại nhận được tin báo khác từ người dân, phát hiện một thi thể nổi trên đoạn sông cách hiện trường phát hiện thi thể anh Hải khoảng 20 mét.

Khu vực phát hiện thi thể các nạn nhân

Danh tính nạn nhân được xác định là Tuyết Vân Thanh (80 tuổi, tạm trú tại huyện Bến Lức. Theo lời khai của người dân gần nơi nạn nhân tạm trú, người này đã không có mặt tại nơi ở mấy ngày nay, đi đâu không rõ tung tích.



Hiện Công an huyện Bến Lức vẫn chưa thông báo kết quả nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhưng vì phát hiện 2 thi thể cùng lúc nên Công an huyện đã trình báo sự việc lên Công an tỉnh Long An đề nghị phối hợp điều tra xác minh xem 2 nạn nhân Hiện Công an huyện Bến Lức vẫn chưa thông báo kết quả nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhưng vì phát hiện 2 thi thể cùng lúc nên Công an huyện đã trình báo sự việc lên Công an tỉnh Long An đề nghị phối hợp điều tra xác minh xem 2 nạn nhân tử vong là do tai nạn, tự tử hay bị sát hại.

Cách đây chưa đầy 24 giờ, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh), trong lúc đánh cá, ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt vào vùng biển Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).

Ngay khi nhận được tin báo của ngư dân, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua kiểm tra xác định, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m6, nặng khoảng 60kg. Người cởi trần, mặc quần màu sọc trắng, mặt đã biến dạng, đang trong quá trình phân hủy. Chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho thi thể này.

Nga Đỗ (t/h)