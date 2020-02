Ca nặng nhất nhiễm virus corona ở Việt Nam đã hoàn toàn khỏi bệnh và xuất viện

Ngày 12/2, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về trường hợp bệnh nhân người Trung Quốc ông Li Ding (65 tuổi) là một trong số hai người nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam.

Bác sĩ Thức cho biết, thể trạng lâm sàng của ông Li Ding ngày càng tốt lên. Sáng 11/2, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã âm tính với virus corona.



Để có kết luận chính xác nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur đã thực hiện xét nghiệm lần nữa và cho kết quả âm tính. Bệnh viện xác nhận bệnh nhân này đã hoàn toàn khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ BV Chợ Rẫy kiểm tra lại cho ông Li Ding. Video: BVCC



Thời điểm nhập viện, ông Li Ding được đánh giá là ca bệnh nặng với đầy đủ các yếu tố nguy cơ như cao tuổi, có nhiều bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư phổi đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đặt 2-3 sten. Khi đó thể trạng bệnh nhân rất kém, không thể tự đi lại sinh hoạt.



Là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, chủng virus lại mới, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các bác sĩ phải theo dõi sát các triệu chứng lâm sàng và biến chứng có thể xảy ra với các bệnh nền sẵn có ở người bệnh.



Bệnh nhân được điều trị hạ sốt, vệ sinh thân thể, hầu họng kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý. Song song với đó là điều trị các triệu chứng bệnh nền để đề phòng có biến chứng kèm theo.

Ông Li Ding (bìa trái) được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc trong phòng cách ly đặc biệt



Đặc biệt, bệnh nhân được chỉ định sử dụng thêm kháng sinh phối hợp tránh khả năng bị bội nhiễm, áp dụng vật lý trị liệu hô hấp tích cực như hướng dẫn. Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus corona đầu tiên đã được xuất viện vẫn tập thở, vỗ lưng cho bệnh nhân khạc đàm và tập vận động để hồi phục khả năng đi lại, tăng sức cơ.



Nhờ kết hợp chính xác, hợp lý các phương thức can thiệp, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt lên từng ngày. Các yếu tố bệnh lý có sẵn như đường huyết, huyết áp, mạch vành, tim mạch đều được điều chỉnh ổn định. Đây chính là cơ sở cốt lõi để bệnh nhân đủ sức chống chọi với virus, hồi phục và vận động trở lại bình thường, đủ điều kiện xuất viện.



Trước đó, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 30/1. Nhưng lần xét nghiệm thứ hai của bệnh nhân cho kết quả dương tính.



Như Báo SKCĐ đã đưa tin trước đó, ngày 13/1, ông Li Ding cùng vợ từ Vũ Xương (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đến Hà Nội. Đến ngày 17/1, ông cùng vợ từ Hà Nội bay vào Nha Trang gặp con trai Li Zichao (28 tuổi, đang sống tại Long An). Cả gia đình lưu lại Nha Trang đến 20/1 thì đi taxi về Long An.

Bệnh nhân Li Zichao xuất viện hôm 4/2



Ngày 17/1, ông Li Ding khởi phát sốt, đến ngày 21/1 con trai cũng có triệu chứng tương tự như: Sốt không rõ nhiệt độ, không đau đầu, không đau nhức cơ, không đau họng…



Ngày 22/1, hai bệnh nhân tới Bệnh viện Bình Chánh thăm khám và được giới thiệu vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, sau khi ghi nhận tiền sử đến từ vùng dịch các bác sĩ đã tư vấn bệnh nhân nhập viện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 2 cha con dương tính với virus corona chủng mới.



28 người từng tiếp xúc cha con ông Li Ding trước đó đều đã trải qua 14 ngày cách ly và trong tình trạng khỏe mạnh. Người con trai đã điều trị khỏi bệnh và được xuất viện hôm 4/2.







Hà Ly (t/h)