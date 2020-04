Người Hà Nội sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội tại nhà

Do lo ngại COVID-19 lây lan, Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội sẽ trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội cho người hưởng tại nhà từ 16/4.

Ngày 3/4, UBND TP. Hà Nội đã ra Công văn số 1123/UBND-KGVX về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 . Công văn yêu cầu Bưu điện TP phối hợp cùng BHXH TP, UBND các quận, huyện, thị xã cùng xây dựng phương án chi trả đảm bảo an toàn cho người hưởng giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn cho khoảng 3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội , đa phần là người cao tuổi cần hạn chế tiếp xúc nơi đông người, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo Hiểm Xã Hội kỳ tháng 4, tháng 5, gộp thành 1 lần.

Thay vì thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho những đối tượng tại UBND xã, phường, tổ dân phố trong một thời điểm nhất định như hiện tại, công văn mới của UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4-5/2020 vào cùng 1 kỳ, chi trả tại nhà. BHXH sẽ chi trả tiền mặt từ ngày 16/4 đến ngày 10/5/2020 và chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) từ ngày 7-10/4/2020.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện,... phối hợp cùng Bưu điện TP tuyên truyền phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện truyền thông tại địa bàn. Với những người hưởng nhưng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà, UBND các quận, huyện, thị xã phải phối hợp với cơ quan Bưu điện và BHXH xây dựng phương án chi trả kịp thời cho người hưởng.

Việc chi trả sẽ áp dụng đồng thời với 2 hình thức nhận lương hưu qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Nếu người hưởng đăng ký nhận tiền mặt hàng tháng ở bưu điện, nhân viên Bưu điện sẽ tới từng nhà để chi trả trong kỳ này.

Sau khi nhận được công văn, BHXH TP Hà Nội đã gửi Công văn số 1058/BHXH-KHTC yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, báo cáo cho UBND các quận, huyện,... phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người được hưởng nhận tiền mặt tại nhà mà không thu thêm bất kỳ khoản phí nào.

BHXH TP đề nghị BHXH các quận, huyện,... khi tiếp nhận hồ sơ mới từ các trường hợp nghỉ hưởng để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 5/2020 cần hướng dẫn người hưởng thông tin tài khoản cá nhân (ATM) để nhận tiền, nếu người hưởng chưa có thì hướng dẫn mở tài khoản cá nhân theo quy định của Ngân hàng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)