Người che giấu hành trình di chuyển làm lây lan COVID-19 có thể bị phạt 12 năm tù

Đến nay dư luận vẫn hết sức bất bình về trường hợp bà nữ doanh nhân D.T.L.T. là bệnh nhân thứ 34 mắc COVID-19, sống tại Bình Thuận đã làm lây nhiễm bệnh cho 10 người khác.

Ngày 14/3, cơ quan chức năng xác định, bà D.T.L.T. có biểu hiện khai báo không trung thực về hành trình di chuyển của mình, gây khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh.



Cụ thể, ngày 22/2, bà T. từ sân bay Tân Sơn Nhất sang New York (Mỹ), quá cảnh ở sân bay Incheon (Hàn Quốc) khoảng 3 giờ. Ngày 29/2, bà bay từ Washington D.C bay về Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Quatar.

Có trường hợp sử dụng nhiều visa cùng lúc để "né" kiểm dịch tại sân bay



Theo khai báo ban đầu, sau khi đáp xuống sân bay, nữ doanh nhân được xe riêng chở về nhà tại TP Phan Thiết. Kể từ đó cho đến ngày 9/3, bà T. chỉ ở nhà và đến công ty và tiếp xúc với 17 người.



Cơ quan chức năng xác định có khoảng 100 người tiếp xúc gián tiếp nhưng bà T. không chủ động khai báo thông tin cụ thể khiến việc kiểm soát dịch trở nên khó khăn. Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xác định có 203 người thuộc diện tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh (F1) và hơn 700 người thuộc diện F2.

Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an toàn quốc phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với các trường hợp không khai báo, khai báo gian dối và không chấp hành cách ly y tế.



Ngày 8/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xác định, đối với người khai báo gian dối, đặc biệt cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị khởi tố theo Luật Truyền nhiễm nhóm A và những quy định của pháp luật.

Luật sư Hoàng Tùng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, pháp luật hiện hành đã có những quy định và chế tài cho các trường hợp "lọt" cửa an ninh nhưng sau đó được xác định mắc bệnh.



Theo luật sư, hành vi cố ý trốn tránh, khai báo gian dối hoặc chống đối để không thực hiện các biện pháp để cách ly và phòng chống dịch sẽ bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Nghị định số 176/2013, người vi phạm sẽ bị xử phạt 5-10 triệu đồng.



Nặng hơn, nếu người nào có hành vi trốn khỏi nơi cách ly, cố tình khai báo gian dối, trốn tránh các biện pháp cách ly y tế làm phát tán mầm bệnh, lây nhiễm cho người khác, có thể bị truy cứu theo Điều 240 Bộ luật Hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Điều 240 quy định rõ, người phạm tội có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng, hoặc bị phạt tù 1-12 năm tùy vào hậu quả gây ra.



Đối với những người thân biết bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng cố tình che giấu, không khai báo với cơ quan chức năng cũng có thể bị xem xét xử lý.



Trường hợp bệnh nhân được xác định cố tình làm lây lan dịch bệnh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (làm chết từ 2 người trở lên) thì người thân che giấu tình trạng bệnh nhân có thể bị truy cứu về tội Che giấu tội phạm và xử lý theo Điều 18 Bộ luật Hình sự.

Do vậy, luật sư khuyến cáo người dân, đặc biệt là các công dân nhập cảnh vào Việt Nam cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Khi được cơ quan chức năng kiểm tra phải trung thực cung cấp lộ trình và tình trạng sức khỏe của bản thân vừa bảo vệ Sức Khỏe cho chính mình và cho cộng đồng.

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19