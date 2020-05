Người không kết hôn hoặc kết hôn quá muộn sẽ phải tăng trách nhiệm đóng góp xã hội

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030".

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/4/2020, phê duyệt Chương trình với mục tiêu tăng 10% mức sinh ở những địa phương có mức sinh thấp, giảm 10% mức sinh ở những địa phương có mức sinh cao và duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, đảm bảo phát triển nhanh, bền vừng đất nước.

Một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu trên là điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sinh con đối với từng địa phương sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Với những địa phương có mức sinh cao sẽ tiếp tục áp dụng và nâng cao các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng, gia đình, tập thể, cộng đồng không sinh con thứ ba trở lên; thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bao gồm phương tiện tránh thai; bồi dưỡng, hỗ trợ người thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, người vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình...

Với địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, cần rà soát, bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít con, ban hành các chính sách khuyến khích sinh đủ hai con. Đặc biệt, ở những địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế thí điểm, cần mở rộng thực hiện các chính sách hỗ trợ cặp vợ chồng sinh con, nuôi dạy con; đồng thời có chính sách không khuyến khích kết hôn muộn, sinh con muộn và sinh ít con.

Đặc biệt, một số hoạt động, nhiệm vụ cần làm ngay là bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên; sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con; xây dựng, triển khai các mô hình can thiệp thích hợp.

Các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con sẽ được hỗ trợ mua nhà ở xã hội , thuê nhà ở, chi phí giáo dục.

Một số nội dung sẽ được thí điểm để hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con như:

Hỗ trợ tư vấn, cung cấp các dịch vụ hôn nhân và gia đình gồm phát triển các câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh niên kết bạn; tư vấn Sức Khỏe trước hôn nhan ; khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn, sớm sinh con, sinh con thứ hai trước 35 tuổi...

Thí điểm, nhân rộng các dịch vụ đưa, đón, trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác sĩ gia đình...

Hỗ trợ phụ nữ khi mang thai , sinh con và sinh đủ hai con như tạo điều kiện trở lại nơi làm việc sau khi sinh, giảm thuế thu nhập cá nhân, miễn giảm các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình...

Hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở; hỗ trợ chi phí giáo dục, được ưu tiên vào các trường công lập,...

Ngoài ra, sẽ từng bước thí điểm các biện pháp tăng trách nhiệm đóng góp xã hội, đóng góp cho cộng đồng đối với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn hoặc kết hôn quá muộn.

Your browser does not support HTML5 video.

Mất cân bằng giới tính và những hệ lụy xã hội

Kiều Đỗ (t/h)